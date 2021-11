"Ma France 2022" : déserts médicaux, hôpital et réindustrialisation en tête de vos priorités cette semaine

En vue de l'élection présidentielle, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne avec la plateforme Make.org. Cette semaine, les propositions les plus populaires portent sur les déserts médicaux, la réindustrialisation et l'hôpital public. La consultation dépasse le million de votes.

Les élections présidentielle et législatives de 2022 se profilent, alors que la crise sanitaire et ses conséquences ont bouleversé nos quotidiens. Pour nous aider à définir le monde que nous souhaitons pour demain, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne, "Ma France 2022", pilotée par la plateforme citoyenne Make.org.

Plus d'un million de votes, plus de 139.000 participants, plus de 6.000 propositions

"Ma France 2022" veut contribuer à un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Vous êtes déjà 139 .250 participants, et la consultation rassemble 6 .275 propositions et 1.018 .779 votes. Voici les propositions les plus populaires de la semaine, et les thèmes que vous avez le plus abordé.

Les propositions les plus populaires cette semaine

Il faut repeupler les territoires ruraux de médecins généralistes afin de garantir l’accès aux soins au plus grand nombre. (Julien, 28 ans, 94100)

Il faut que les produits fabriqués en Europe soient moins taxés que les produits fabriqués à l'extérieur de l'Europe (réindustrialisation) (Mag, 45 ans)

Il faut augmenter le budget de la santé et remédier au manque de personnel dans les hôpitaux publics (Alain, 75 ans, 18370)

Il faut laisser le droit aux gens de choisir leur départ de cette terre dignement et légaliser l'euthanasie. (Jean-Pierre)

Il faut diminuer le salaire des sénateurs, députés, anciens présidents, et chaque année faire un audit de leur dépense publique. (Francelyse Vivianne Bernadette, 60 ans, 30140)

Il faut revaloriser et remettre en avant l'apprentissage et l'alternance au collège et au lycée. (Louis, 32 ans)

Il faut revaloriser le travail manuel en redéveloppant l'apprentissage par alternance. (Laurent, 66 ans, 64990)

Il faut revaloriser le métier d'aide à la personne, oublié des primes et augmentations salariales et qui permet le maintien à domicile (Bernard, 63 ans, 42600)

Il faut redonner de la place à la formation professionnelle des jeunes, secteur porteur d’emplois et de métiers valorisants. (Catherine, 64 ans, 66500)

Il faut favoriser les emplois durables et locaux en développant les circuits courts dans tous les secteurs d'activités dont l'alimentation. (Laura, 36 ans, 44400)

Les thèmes les plus souvent abordés cette semaine

Les thèmes les plus abordés cette semaine. © Radio France - Make.org

Les candidats à la Présidentielle se positionnent sur vos propositions

Ces propositions vous permettront de vous emparer de la campagne électorale, d’en donner le tempo, d’établir votre “Agenda citoyen”. Cet “Agenda citoyen”, rédigé à partir des propositions les plus plébiscitées, nous permet d’interpeller les candidats en votre nom, et de leur demander de se positionner sur les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions.

