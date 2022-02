"Ma France 2022" : déserts médicaux, métiers du soin et agriculture en tête de vos priorités cette semaine

La lutte contre les déserts médicaux, les professions du soin et de la santé et les produits agricoles sont en tête de vos priorités cette semaine.

Les élections présidentielle et législatives de 2022 se profilent, alors que la crise sanitaire et ses conséquences ont bouleversé nos quotidiens. Pour nous aider à définir le monde que nous souhaitons pour demain, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne, "Ma France 2022", pilotée par la plateforme citoyenne Make.org.

Plus de 6 millions de votes, près de 900.000 participants, plus de 34.000 propositions

"Ma France 2022" veut contribuer à un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Vous êtes déjà 971. 018 participants, et la consultation rassemble 34 .113 propositions et 6.157. 046 votes. Voici les propositions les plus populaires de la semaine, et les thèmes que vous avez le plus abordé.

Les propositions les plus populaires cette semaine

Il faut urgemment résoudre le problème des déserts médicaux : aucun dentiste dispo depuis 3 ans ! On se fait jeter par tous ! DÉSESPÉRANT !! (Sophie, 54 ans, 50210)

Il faut lutter contre les déserts médicaux pour permettre de vivre dans nos régions. (Frederic, 58 ans)

Il faut former davantage de médecins, infirmiers et aides-soignants. Redonner du pouvoir aux personnels soignants. Rouvrir les lits fermés. (Serge)

Il faut favoriser l'implantation des médecins dans les déserts médicaux avec des aides locales et nationales ainsi que les maisons médicales. (Frank, 70 ans)

Il faut promouvoir le service à la personne: aides à domicile, auxiliaires de vie, pour le maintien à domicile de personnes fragiles. (Monique, 68 ans)

Il faut ne plus importer des produits agricoles qui sont cultivés avec des produits nocifs et interdits en France. (Pierre, 46 ans)

Il faut imposer un taux de présence minimal à l'Assemblée, pour les votes surtout, avec lourdes sanctions (financières, inéligibilité...). (Amaury, 30 ans)

Il faut revaloriser les métiers indispensables, liés a la santé, à l'éducation, aux traitements des déchets. Les rendre attractifs! (Lily, 43 ans)

Il faut des cellules de soutien aux femmes sous emprise de leur (ex) conjoint suite à des violences (psychologiques ou physiques). (May, 30 ans)

Il faut indexer les retraites au vrai coût de la vie ou à minima au SMIC. (Adrien, 68 ans)

Les thèmes les plus souvent abordés cette semaine

Les thèmes les plus souvent abordés dans la consultation cette semaine. © Radio France - Make.org

Votez pour départager les propositions les plus populaires !

Pour afficher ce contenu Make org, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Les candidats à la Présidentielle se positionnent sur vos propositions

Ces propositions vous permettront de vous emparer de la campagne électorale, d’en donner le tempo, d’établir votre “Agenda citoyen”. Cet “Agenda citoyen”, rédigé à partir des propositions les plus plébiscitées, nous permet d’interpeller les candidats en votre nom, et de leur demander de se positionner sur les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions.

Vos propositions viendront aussi nourrir nos reportages et émissions partout en France. À commencer par "Ma France", notre rendez-vous de la mi-journée présenté par Wendy Bouchard.