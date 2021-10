"Ma France 2022" : déserts médicaux, relocalisation et justice en tête de vos priorités cette semaine

En vue de l'élection présidentielle, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne avec la plateforme Make.org. Cette semaine, les propositions les plus populaires portent sur l'augmentation du nombre de médecins, la lutte contre les délocalisations et la justice concernant les abus sexuels.

Les élections présidentielle et législatives de 2022 se profilent, alors que la crise sanitaire et ses conséquences ont bouleversé nos quotidiens. Pour nous aider à définir le monde que nous souhaitons pour demain, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne, "Ma France 2022", pilotée par la plateforme citoyenne Make.org.

Plus de 104.000 participants, plus de 5.000 propositions

"Ma France 2022" veut contribuer à un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Vous êtes déjà 104 .124 participants, et la consultation rassemble 5.061 propositions et 769.160 votes. Voici les propositions les plus populaires de la semaine, et les thèmes que vous avez le plus abordé.

Il faut résoudre en urgence absolue le manque de médecins référents dans toutes les régions de France : c'est un enjeu de santé. (Dennis, 62 ans)

Il faut interdire la délocalisation aux entreprises qui ont bénéficié d’aides publiques sauf remboursement intégral avant délocalisation ! (Patrick, 51 ans)

Il faut que les peines concernant les abus sexuels soient plus lourdes et garantir la sécurité de la victime après libération de l'agresseur. (Maëva, 32 ans)

Il faut arrêter les avantages fiscaux des parlementaires et autres fonctions de l’Etat. (Marie)

Il faut un guichet social unique pour savoir qui touche quelles aides et mieux détecter les fraudes. (Adrien, 20 ans, 69006)

Il faut que toute nouvelle construction de bâtiment intègre la récupération des eaux de pluie pour les besoins type toilette, arrosage etc. (Paul, 62 ans, 34970)

Il faut que l'état cesse de distribuer l'argent public aux entreprises sans qu'il y ait la moindre contrepartie en emplois. (Guy, 66 ans, 26000)

Il faut rétablir le ferroutage afin de diminuer la pollution et diminuer tous ces poids lourds qui envahissent nos routes et autoroutes. (Chris, 56 ans)

Il faut arrêter la spéculation sur les denrées de première nécessité. (Nathalie, 59 ans, 13550)

Il faut dynamiser et valoriser la production nationale et en profiter également pour favoriser les circuits courts. (Michael, 37 ans, 88190)

Les candidats à la Présidentielle se positionnent sur vos propositions

Ces propositions vous permettront de vous emparer de la campagne électorale, d’en donner le tempo, d’établir votre “Agenda citoyen”. Cet “Agenda citoyen”, rédigé à partir des propositions les plus plébiscitées, nous permet d’interpeller les candidats en votre nom, et de leur demander de se positionner sur les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions.

