"Ma France 2022" : Ehpad, déserts médicaux et probité des élus en tête de vos priorités cette semaine

En vue de l'élection présidentielle, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne avec la plateforme Make.org. Cette semaine, les propositions les plus populaires portent sur le contrôle et les moyens alloués aux Ehpad, la lutte contre les déserts médicaux et la probité en politique.

Les élections présidentielle et législatives de 2022 se profilent, alors que la crise sanitaire et ses conséquences ont bouleversé nos quotidiens. Pour nous aider à définir le monde que nous souhaitons pour demain, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne, "Ma France 2022", pilotée par la plateforme citoyenne Make.org.

Plus de 5,5 millions de votes, près de 900.000 participants, plus de 32.000 propositions

"Ma France 2022" veut contribuer à un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Vous êtes déjà 874.160 participants, et la consultation rassemble 32.240 propositions et 5.574.452 votes. Voici les propositions les plus populaires de la semaine, et les thèmes que vous avez le plus abordé.

Les propositions les plus populaires cette semaine

Il faut des contrôles "surprise" dans les EHPAD pour remédier à la maltraitance sous toutes ses formes. (Annie, 66 ans, 67380)

Il faut favoriser l'installation des jeunes docteurs, odontologues, ophtalmologues en milieu rural, afin de lutter contre le désert rural. (Marie)

Il faut que tout politique soit responsable des ses actes et perde tous les avantages acquis lorsqu'il est coupable de délits, condamné. (Fabrice, 51 ans, 34250)

Il faut interdire aux politiciens coupables de fraude le droit d’exercer. (Tobey, 36 ans, 69000)

Il faut encourager l'installation de médecins en campagne pour lutter contre le manque de généralistes. (Lolita, 27 ans, 22200)

Il faut que les ministres, élus ou président payent comme tous les citoyens, loyer, charges, etc. Ainsi que des obligations de présence ! (Joël, 57 ans, 54400)

Il faut plus de postes en EHPAD, considérant le rythme de chaque personne et le temps relationnel comptabilisé : plus de toilettes en 5 mn (Céline, 40 ans)

Il faut infliger des peines lourdes aux politiciens malhonnêtes (fraudes électorales, détournements d'argent, etc.), avec une tolérance zéro. (Pierre, 59 ans, 31800)

Il faut que les hôpitaux privilégient le soin de qualité plutôt que les calculs économiques auxquels ils sont contraints Brice 45 16100

Il faut plus de moyens humains et financiers dans les EHPAD afin de diminuer la maltraitance institutionnelle Cécile 35 31500

Les thèmes les plus souvent abordés cette semaine

Les thèmes les plus souvent abordés cette semaine. © Radio France - Make.org/France Bleu

Formulez vos propositions et votez pour celles des autres !

Pour afficher ce contenu Make org, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Les candidats à la Présidentielle se positionnent sur vos propositions

Ces propositions vous permettront de vous emparer de la campagne électorale, d’en donner le tempo, d’établir votre “Agenda citoyen”. Cet “Agenda citoyen”, rédigé à partir des propositions les plus plébiscitées, nous permet d’interpeller les candidats en votre nom, et de leur demander de se positionner sur les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions.

Vos propositions viendront aussi nourrir nos reportages et émissions partout en France. À commencer par "Ma France", notre rendez-vous de la mi-journée présenté par Wendy Bouchard.