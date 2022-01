Ma France 2022 : faut-il augmenter les salaires pour recruter ?

France Bleu Alsace consacre ce vendredi son antenne à l'emploi avec les propositions des internautes sur la plateforme Ma France, les interventions des auditeurs et deux invités : Philippe Llerena président de la CPME du Bas-Rhin et Antoine Homé, premier secrétaire PS dans le Haut-Rhin.

Après la question de l'hôpital public et du pouvoir d'achat, France Bleu Alsace se consacre ce vendredi à l'emploi. C'est l’un des sujets les plus souvent abordés par les internautes. Des entreprises qui n'arrivent pas à recruter, des salariés qui trouvent qu'ils ne sont pas assez payés... faut-il augmenter les salaires pour recruter ?

Philippe Llerena, président de la CPME du Bas-Rhin, invité à 7h45

Antoine Homé, premier secrétaire PS dans le Haut-Rhin et référent de la candidate socialiste Anne Hidalgo en Alsace pour la présidentielle de 2022, invité à 8h10

Cette question de l'emploi et des salaires est également l'une de vos grandes préoccupations sur la plateforme Ma France puisqu'elle arrive en quatrième position des propositions.

Les salaires. Tout augmente sauf les salaires, c'est le constat amer dressé par Marlène et qui revient très souvent dans vos propositions sur la plateforme Ma France. Il faut une augmentation générale du SMIC, "baissons les charges des entreprises", suggère Charles. Vous êtes nombreux à souligner qu'il est important que les personnes puissent vivre correctement de leur travail

Reconnaissance du travail. Il est important que les personnes puissent vivre correctement de leur travail. Dominique estime "qu'il faut reconsidérer les métiers manuels trop longtemps délaissés". "L'alternance est une bonne option", selon Alex.

Marché du travail. Vos propositions mettent l'accent sur le produire français et acheter français. De nombreux auditeurs pointent du doigt Pôle emploi qui devrait "assurer un suivi plus personnalisé" des demandeurs d'emploi. Pour les secteurs en tension, le télétravail doit être développé. Enfin certains auditeurs ont des propositions plus clivantes notamment la fin des 35 heures ou au contraire travailler encore moins pour faire baisser le chômage.