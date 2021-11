"Ma France 2022" : formulez vos propositions pour le bien-être des animaux

Conditions d'élevage, abattoirs, lutte contre la maltraitance, conditions de vie dans les cirques, conditions de vente, interdiction partielle de la chasse ou totale de la corrida... Le bien-être animal, au cœur des préoccupations des Français, s'impose comme l'un des thèmes majeurs de l'élection présidentielle.

Alors que le candidat écologiste Yannick Jadot s'est prononcé pour la fin de l'élevage industriel et une interdiction de la chasse pendant les week-ends et lors des vacances scolaires, le secrétaire national du parti, Julien Bayou, a qualifié vendredi, la chasse de "loisir morbide et dangereux", dans l'émission Ma France.

La présidente de la Fondation 30 Millions d'Amis et la présidente du Parti animalistes invitées de Ma France

Lors des dernières élections européennes, en 2019, le parti animaliste a recueilli 2,2 % des voix, soit près de 500.000 électeurs. Sa présidente, Hélène Touy, sera l'invitée de Wendy Bouchard, dans l'émission Ma France, ce vendredi 12 novembre. Ce mercredi 10 novembre, c'est Reha Hutin, la présidente de la Fondation 30 Millions d'Amis, qui sera l'invitée de l'émission. Nous leur exposerons vos propositions sur le thème.

