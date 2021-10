"Ma France 2022" : formulez vos propositions pour mieux accompagner les jeunes

Les jeunes ont été très durement touchés par les conséquences de la crise sanitaire. En janvier dernier, un sondage réalisé par Odoxa-Backbone consulting pour France Bleu montrait que 80% des 15-30 ans estiment avoir subi des préjudices importants liés à la crise du coronavirus. Ce sondage indiquait également que plus d'un tiers d'entre eux a déjà consulté pour des questions psychologiques.

Cette enquête révélait également qu'un jeune sur deux a vu son pouvoir d'achat baisser, et plus du tiers de ceux qui avaient un emploi disaient l'avoir perdu ou a rencontré de grandes difficultés à l'exercer. Plus généralement, 70% des étudiants ont eu des difficultés pour suivre leurs études à distance.

Anxiété, difficultés scolaires, chômage, précarité, accès à la santé, au logement, aux biens de première nécessité... Comment mieux accompagner les jeunes et leur donner les atouts pour entrer sereinement et s'épanouir dans la vie active ? Faites vos propositions et votez pour celles des autres, dans le cadre de notre grande consultation citoyenne "Ma France 2022", pilotée avec la plateforme Make.org.

Ma France 2022, la grande consultation citoyenne de France Bleu

Propulsée par la plateforme citoyenne Make.org, "Ma France 2022" veut contribuer à l’émergence d’un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Dès septembre et jusqu’aux élections présidentielle et législatives, via nos plateformes numériques et sur nos antennes, nous vous donnons la parole : partagez vos solutions, faites des propositions et donnez votre avis sur celles des autres.