"Ma France 2022" : formulez vos propositions sur le thème de l'immigration

L'immigration, loin d'être la première priorité des Français, est pourtant l'un des thèmes les plus évoqués dans la campagne présidentielle. Un sujet très présent dans les discours du polémiste d'extrême droite Eric Zemmour, officiellement entré en campagne, et dans ceux d'Eric Ciotti, qui a obtenu des bons scores au congrès LR. Le député des Alpes-Maritimes est en effet arrivé en tête au premier tour du congrès de son parti juste devant Valérie Pécresse, puis il a réuni 39% des suffrages au deuxième tour.

Le sujet fait également régulièrement l'actualité en raison de la crise migratoire à Calais, et notamment du naufrage qui a causé la mort de 27 migrants dans la Manche, qui tentaient de rallier la Grande-Bretagne.

Nicolas Dupont Aignan invité de Ma France ce vendredi

L'immigration est aussi l'un des thèmes de prédilection de Nicolas Dupont-Aignan. Le candidat de Debout la France sera l'invité de l'émission Ma France, présentée par Wendy Bouchard, ce vendredi sur France Bleu. Nous lui exposerons vos propositions sur ce thème.

