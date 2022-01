"Ma France 2022" : formulez vos propositions sur le thème de la sécurité

A trois mois de l'élection présidentielle, la sécurité est l'un des thèmes majeurs de la campagne électorale.

Lundi à Nice, Emmanuel Macron a annoncé quinze milliards d'euros de plus en 5 ans pour la sécurité, et le droit à une "vie tranquille". Le Président a également dit vouloir "doubler les policiers sur le terrain d'ici à 2030", et a détaillé ses mesures pour renforcer la lutte contre les violences intrafamiliales, le harcèlement de rue ou encore les cyberattaques. Son bilan est très critiqué par la droite et l'extrême droite, qui multiplient les propositions sur ce thème.

Un sujet de préoccupation pour les Français

D'après le Baromètre des territoires publié en novembre, la sécurité apparaît comme le troisième sujet de préoccupation personnelle des Français. Le sentiment d’insécurité, bien que minoritaire, s’installe comme une inquiétude diffuse chez les citoyens. Seul un Français sur quatre sait qu’il peut compter sur la réaction des passants pour être aidé ou secouru en cas d’agression, alors qu'un Français sur cinq estime qu’il ne peut pas sortir de chez lui à n’importe quelle heure.

Le maire écologiste de Grenoble Éric Piolle invité de Ma France ce vendredi

Le maire de Grenoble et chargé de la "grande coalition écologiste" dans la campagne du candidat Europe-Ecologie Les Verts Yannick Jadot sera l'invité de l'émission Ma France, présentée par Wendy Bouchard, ce vendredi sur France Bleu. Nous lui exposerons vos propositions sur ce thème.

Propulsée par la plateforme citoyenne Make.org, "Ma France 2022" veut contribuer à l’émergence d’un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Dès septembre et jusqu’aux élections présidentielle et législatives, via nos plateformes numériques et sur nos antennes, nous vous donnons la parole : partagez vos solutions, faites des propositions et donnez votre avis sur celles des autres.