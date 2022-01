"Ma France 2022" : hôpital, enseignement technique et agriculture en tête de vos priorités cette semaine

En vue de l'élection présidentielle, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne avec la plateforme Make.org. Cette semaine, les propositions les plus populaires portent sur l'hôpital public, l'enseignement technique et l'agriculture.

Les élections présidentielle et législatives de 2022 se profilent, alors que la crise sanitaire et ses conséquences ont bouleversé nos quotidiens. Pour nous aider à définir le monde que nous souhaitons pour demain, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne, "Ma France 2022", pilotée par la plateforme citoyenne Make.org.

Plus de 4 millions de votes, 560.000 participants, plus de 24.500 propositions

"Ma France 2022" veut contribuer à un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Vous êtes déjà 560.000 participants, et la consultation rassemble 24. 640 propositions et 4. 011.520 votes. Voici les propositions les plus populaires de la semaine, et les thèmes que vous avez le plus abordé.

Les propositions les plus populaires cette semaine

Il faut redonner aux hôpitaux le vrai sens de service public et les moyens de l’être: leurs résultats doivent être humains et non financiers. (Carole)

Il faut améliorer l'enseignement technique et cesser de dévaloriser ces filières : la société a besoin de bons techniciens. (Patricia, 66 ans, 45200)

Il faut maintenir à tout prix notre indépendance agricole, un pays se doit de pouvoir nourrir sa population. (Anne, 66 ans, 04000)

Il faut punir les criminels en col blanc aussi sévèrement que les criminels de droit commun. (Sébastien)

Il faut aider l’installation des professionnels de santé en échange d’une obligation d’exercer en zone rurale un certain nombre d’années. (Andrée, 63 ans, 24200)

Il faut reconsidérer l'image négative des métiers manuels, trop souvent dévalorisés et pourtant recherchés par les PMI, PME & artisans. (Alain, 71 ans, 03100)

Il faut repenser et réorganiser nos services de santé trop longtemps délaissés, tant au niveau structurel qu'humain. (Dominique, 56 ans, 75015)

Il faut protéger les forêts et ne plus les détruire c'est nuisible, elles sont riches en biodiversité et utiles, elles régulent le climat. (Purple, 56 ans, 44300)

Il faut remettre les services publics au sein des quartiers, stopper la course aux rendements pour les hôpitaux et tous services sociaux. (Colette, 61 ans, 34500)

Il faut donner plus de moyens à la Justice : toute affaire doit pouvoir être jugée dans l'année, en 1ère instance. (Bob, 35 ans, 64000)

Les thèmes les plus souvent abordés cette semaine

Formulez vos propositions et votez pour celles des autres !

Les candidats à la Présidentielle se positionnent sur vos propositions

Ces propositions vous permettront de vous emparer de la campagne électorale, d’en donner le tempo, d’établir votre “Agenda citoyen”. Cet “Agenda citoyen”, rédigé à partir des propositions les plus plébiscitées, nous permet d’interpeller les candidats en votre nom, et de leur demander de se positionner sur les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions.

Vos propositions viendront aussi nourrir nos reportages et émissions partout en France. À commencer par "Ma France", notre rendez-vous de la mi-journée présenté par Wendy Bouchard.