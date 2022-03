VIDÉO Ma France 2022 : journée spéciale pouvoir d’achat, les "mamans seules" sont les plus touchées

A un mois de la présidentielle, France Bleu Occitanie et France 3 Occitanie se penchent sur une des préoccupations principales des Français : le pouvoir d’achat. On revient notamment les conséquences de la montée des prix avec une association qui aide les plus fragiles.

A l'occasion de la journée spéciale pouvoir d'achat sur France Bleu suite à la consultation citoyenne "Ma France 2022", où en est le pouvoir d'achat des Français? A cause de l'inflation et de la stagnation des salaires et retraites, il recule. Et cela a des vraies conséquences sur nos concitoyens. Christian Soulié est le fondateur et président de l'association Main tendue 31 à Toulouse. Une association qu'il a créée en 2003 avec des amis par solidarité. Une structure qui compte aujourd’hui trois salariés et une centaine de bénévoles. Elle s'occupe des personnes en difficulté : avec des repas dans la rue, une épicerie sociale, un accueil de jour mobile avec véhicule aménagé, mais aussi une chorale pour les personnes dans la rue. Main tendue 31 distribue aujourd'hui 6.000 repas par an, et aide entre 250 et 300 familles par an. Ces locaux sont au 12 rue de Fenouillet aux Minimes. Christian Soulié interrogé par Pascale Lagorce de France 3 Occitanie et Jeanne Marie Marco.

La flambée des prix, elle, se voit déjà dans les demandes ou pas encore ?

Alors, en 2021,on a une augmentation au niveau de notre épicerie sociale d'environ 20% de leur fréquentation. Et c'est déjà pas mal.

Quel est profil des nouveaux demandeurs collectif ?

Des personnes seules, des mamans seules avec enfants. Et puis les personnes qui ont perdu les petits boulots qu'elles avaient et beaucoup plus de jeunes étudiants également ici et là.

En ce moment, on le voit, le prix de l'essence est en forte augmentation. Tout augmente. Les gens vous le disent, ils vous parlent de ce désarroi-là ?

Ils ne nous le disent pas mais on le ressent. Ce sont les gens qui viennent nous voir déjà. Ils sont déjà en situation très précaire. Souvent, ils attendent le dernier moment pour venir demander de l'aide. Le problème : beaucoup de personnes du fait de loyers élevés s'éloignent des centres villes parce qu'ils ne trouvent pas se loger en centre-vile. Ca génère des déplacements beaucoup plus importants et des frais de déplacement beaucoup plus forts.

. Christian Soulié est le fondateur et président de l'association Main tendue 31. © Radio France - JMM

Il faut faire quoi : augmenter les salaires ?

C'est sûr que les salaires sont bas, les salaires des personnes précaires. En fait, beaucoup de personnes que nous avons, que nous accompagnons sont avec des petits contrats, même pas payés au SMIC, avec des demi SMIC ou des prestations sociales. Et puis il y a aussi les femmes seules avec enfants n'arrivent pas travailler.

France Bleu Occitanie en collaboration avec France 3 Occitanie ont lancé une grande consultation citoyenne Ma France 2022 pou demander aux gens quelles seraient leurs propositions. Si vous étiez demain président de la République, quelle serait votre première décision pour notre pouvoir d'achat?

C’est une question très difficile. Augmenter les salaires ? Oui, mais ça, ça, ça va générer de l'inflation derrière. Bloquer les prix : peut-être ? Mais est ce que est ce que les pouvoirs publics font le poids sur les décisions des commerçants ou des entreprises ? On voit que les négociations entre les agriculteurs, les producteurs et les supermarchés sont très compliquées.

Donc, vous distribuer des repas dans la rue avec votre association, vous avez aussi un local. Comment vous arrivez à donner un peu d'espoir aux bénéficiaires ?

Au-delà de l'aide matérielle, de l'aide alimentaire, on fait de l'insertion sociale également. On a une conseillère, l'insertion socio-professionnelle pour aider les gens à retrouver au moins une formation, puis un emploi. On aide les personnes dans leur recherche d'emploi, dans l'aide à concevoir un CV, une lettre de motivation. Il y a aussi toute la partie accès aux droits des personnes qui ne savent pas qu'elles ont droit à certaines prestations. Donc, on est là pour ça aussi. Et puis, il y a aussi Et pour ceux qui sont dans la rue, il faut passer du temps avec les gens, de discuter avec eux. Pour nous, c'est vraiment le cœur de notre mission.