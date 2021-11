"Ma France 2022" : justice pour tous, production locale et importations en tête de vos priorités cette semaine

En vue de l'élection présidentielle, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne avec la plateforme Make.org. Cette semaine, les propositions les plus populaires portent sur la justice envers les politiques, la production locale et les règles d'importation.

Les élections présidentielle et législatives de 2022 se profilent, alors que la crise sanitaire et ses conséquences ont bouleversé nos quotidiens. Pour nous aider à définir le monde que nous souhaitons pour demain, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne, "Ma France 2022", pilotée par la plateforme citoyenne Make.org.

Plus d'1,3 million de votes, plus de 168.000 participants, plus de 8.000 propositions

"Ma France 2022" veut contribuer à un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Vous êtes déjà 168. 442 participants, et la consultation rassemble 8. 338 propositions et 1. 334. 517 votes. Voici les propositions les plus populaires de la semaine, et les thèmes que vous avez le plus abordé.

Les propositions les plus populaires cette semaine

Il ne faut pas exempter de peine de prison des hommes politiques ayant commis des fraudes ou autres infractions : même peine pour tous ! (Sandryn, 31 ans, 97354)

Il faut relancer l’économie, en produisant sur le sol français (meubles, électronique, agriculture). Nous dépendons trop des autres. (Jessica, 36 ans, 66200)

Il faut enfin se décider à s’attaquer à la fraude fiscale des cols blancs. (Karen, 43 ans, 97200)

Il faut que tous les produits importés respectent les mêmes règles que celles imposées aux français (agriculteurs, textiles...). (Daniel, 65 ans, 54140)

Il faut lutter activement contre la corruption des élus et des lobbies. (Marion, 33 ans)

Il faut imposer aux sénateurs qu'ils soient présents au Sénat pour voter les lois et interdire le vote de nuit quand personne n'est présent. (Rose)

Il faut que la protection de l'enfant contre les pédocriminels de tous bords soit une priorité absolue ! (Nathalie, 59 ans, 13550)

Il faut lutter contre la désertification médicale dans nos campagnes. Nos aînés méritent largement d’être soignés dignement et gratuitement. (Francis, 68 ans, 67730)

Il faut arrêter le versement d'indemnités colossales et de services aux anciens présidents et ministres, qui coûtent au contribuable. (François, 29 ans, 44530)

Il faut abroger cette loi qui permet aux squatteurs de rester dans le logement d'autrui après 48 heures d'occupation illégale. (Claude, 81 ans)

Les thèmes les plus souvent abordés cette semaine

Les thèmes les plus abordés cette semaine. © Radio France - Make.org/France Bleu

Formulez vos propositions et votez pour celles des autres !

Les candidats à la Présidentielle se positionnent sur vos propositions

Ces propositions vous permettront de vous emparer de la campagne électorale, d’en donner le tempo, d’établir votre “Agenda citoyen”. Cet “Agenda citoyen”, rédigé à partir des propositions les plus plébiscitées, nous permet d’interpeller les candidats en votre nom, et de leur demander de se positionner sur les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions.

Vos propositions viendront aussi nourrir nos reportages et émissions partout en France. À commencer par "Ma France", notre rendez-vous de la mi-journée présenté par Wendy Bouchard.