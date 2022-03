"Ma France 2022" : la qualité de vie, préoccupation essentielle à Ahuy

Etes-vous heureux de la vie dans votre commune ? France Bleu continue d’analyser les résultats de la grande consultation "Ma France 2022", menée à l’occasion de l’élection présidentielle. Le thème de ce mercredi 31 mars est celui de l'environnement et du cadre de vie, avec en perspective l’écologie en troisième position des préoccupations des votants de la consultation citoyenne.

Les atouts d'Ahuy

En Côte-d’Or, la qualité de vie est surtout visible à Ahuy ! Située à 5 kilomètres au nord-ouest de Dijon, la commune s’est classée 24e du dernier classement “des villages français où il fait bon vivre”, selon "le Journal du Dimanche". La commune est tout simplement la première de la région Bourgogne-Franche-Comté.

La belle position est notamment liée à la localisation géographique du village de 1 400 habitants. Au-delà de la proximité avec Dijon, les habitants d’Ahuy sont tout proches de la forêt du Val-Suzon (d’une superficie de 13 000 hectares), classée forêt exceptionnelle.

Au centre du village, des immeubles collectifs modernes ont été érigés, d’une hauteur maximale de 2 étages. Les habitants d'Ahuy ont tous les commerces nécessaires à proximité : deux boulangeries, un médecin, un kiné, bureau de poste, deux coiffeurs, un restaurant… la liste est longue.

Pour Maryse retraitée, “c’est génial ! On vient prendre son pain et on rencontre du monde.” Même constat au café “Au bon vin”, un bar-tabac presse tenu par Martine et Vincent Lebeau. Ouvert de 5h30 à 20h30, l’endroit se veut convivial “on est toujours là, notamment pour rendre service pour les personnes âgées qui viennent chercher de l'aide” pointe Martine. Parmi les clients, Baptiste valide l’état d’esprit. “On fait connaissance avec tout le monde, et de fil en aiguille, j’ai connu tout le quartier en 4 mois.”

Le café "Au bon vin" est l'un des lieux de convivialité de la commune d'Ahuy. © Radio France - Alexandre Lepère

Martine et Vincent Lebeau sont à la tête du café "Au bon vin" © Radio France - Alexandre Lepère

Un esprit de convivialité

La belle popularité d’Ahuy est aussi le fruit d’un travail mené par l’équipe municipale, autour du maire Dominique Grimpret.“On a réfléchi longuement à la future organisation du centre de notre commune” indique l’élu. La nouvelle salle des fêtes a d’abord été inaugurée en 2017, avantLa solution se trouve dans la convivialité. “On a encouragé les uns et les autres à faire vivre cette place” indique Dominique Grimpret. La place vit désormais au rythme des différents évènements, la fête de la musique au mois de juin, ou plus récemment l'exposition artistique de la "Grande lessive", qui a rassemblé plus de 150 personnes. Le marché revient également le 8 avril, avant un cinéma de plein air prévu pour l’été.

“Plus on a de lien entre les citoyens et plus on a d’occasions de créer des rencontres. Et plus les citoyens vivent bien” souligne le maire qui regrette le comportement de “certains candidats à la présidentielle” prônant “la division.”

En attendant, la commune d’Ahuy continue sa croissance. 1 400 habitants selon le dernier recensement en 2020. 300 personnes de plus qu'au recensement précédent en 2015. Et 600 logements sont en train d’être construits près de la clinique vétérinaire d’Ahuy ! La commune “devrait bientôt dépasser les 2 000 habitants” se réjouit Dominique Grimpret.