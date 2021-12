"Ma France 2022" : le président de Système U propose de "renforcer l'éducation à l'alimentation des enfants"

Dominique Schelcher, le président des magasins du groupe Système U, était l'invité de "Ma France", l'émission présentée par Wendy Bouchard sur France Bleu ce jeudi. Il propose, dans le cadre de notre consultation citoyenne, de renforcer "l'éducation à l'alimentation et à la cuisine des enfants".

Dominique Schelcher, le président des magasins du groupe Système U, était l'invité de l'émission Ma France, présentée par Wendy Bouchard sur France Bleu, ce jeudi. Il a été interrogé sur la proposition qu'il ferait dans le cadre de notre grande consultation citoyenne, "Ma France 2022", menée avec Make.org. Pour lui, il faut "renforcer l'éducation des enfants à l'alimentation et à la cuisine". Cette proposition "me tient à cœur", a-t-il confié, avant d'expliquer sa pensée.

Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ne savent même plus reconnaître un légume traditionnel - Dominique Schelcher

"Une formation qui devrait se faire à l'école"

"Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ne savent même plus reconnaître un légume traditionnel, a-t-il déploré. "Une courge, un navet, c'est quoi, il ne le savent pas", a-t-il poursuivi. _"Résultat, derrière, ils ont moins d'appétence pour la cuisine. Ils seront peut être plus portés sur des plats transform_és."

Pour Dominique Schelcher, "Pour défendre notre souveraineté alimentaire, la qualité de nos produits, il faut former davantage les enfants". Il estime que cette formation "pourrait et devrait se faire à l'école. C'est un sujet qui me tient à cœur", a-t-il insisté.