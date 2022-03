Ma France 2022 : les habitants du secteur de Beaulieu-sur-Dordogne en mal de médecins

Les déserts médicaux sont la réalité de nombreux secteurs notamment ruraux. Beaulieu-sur-Dordogne en est une triste illustration. Dans le département de la Corrèze c'est selon les chiffres de l'Agence Régionale de Santé le bassin le plus en tension avec moins de 5 médecins généralistes pour 10 000 habitants. C'est simple il y a une maison de santé à Beaulieu-sur-Dordogne avec 4 médecins et rien d'autre dans les villages alentours à plusieurs kilomètres, à 10 voire 15 kilomètres même.

Des patients du nord du Lot

La maison de santé a été ouverte fin 2019 et a permis de recruter 2 nouveaux médecins. Mais les 4 praticiens ont vite été occupés. De fait ils sont aujourd'hui archidébordés. Leur patientèle respective dépasse largement les normales nationales. "On souffre du manque de médecins sur les secteurs environnants de Beaulieu-sur-Dordogne" explique le docteur Benjamin Blavoux. Car il n'y a aucun praticien dans les communes alentours, et des manques importants dans les secteurs d'Argentat et du nord du Lot.

Si on veut prodiguer des soins de qualité on doit à un moment limiter le nombre de notre patientèle" docteur Benjamin Blavoux

Le départ ces derniers mois de plusieurs médecins Lotois de Biars et de Bretenoux a même rendu pire le problème. La maison de santé de Beaulieu était submergée d'appels de personnes à la recherche d'un médecin. "Ça représentait 60 % des appels" précise Évelyne Diala, l'assistante médicale. Un message sur le répondeur indique désormais que les 4 médecins ne prennent plus de nouveaux patients. "Le nombre de patients est bien supérieur à ce que l'on peut absorber et si on veut prodiguer des soins de qualité on doit à un moment limiter le nombre de notre patientèle" indique le docteur Blavoux.

50 kilomètres pour voir son médecin

Alors pour nombre d'habitants de ce sud-Corrèze c'est la galère pour avoir un rendez-vous chez un médecin et plus encore pour dénicher un médecin traitant officiel. Marjorie vit depuis 5 ans à Nonards à 5 kilomètres de Beaulieu. Elle n'a jamais pu avoir ici son médecin traitant. Alors elle continue d'aller là où elle habitait avant, à Allassac, à 50 kilomètres. "Quand on a la grippe comme il y a deux semaines, eh bien on est malade et on fait comme on peut". En clair elle ne consulte pas. Et même quand il s'agit de ses deux enfants. "Se mettre une heure de route dans le cornet pour les amener quand ils sont malades, c'est pas top". Alors elle ne va à Allassac chez son médecin que pour les cas les plus sérieux. Et s'il n'y avait que ça : après un petit accident le mois dernier Marjorie a besoin de séances de kiné. Elle est en liste d'attente.