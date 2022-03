"Ma France 2022" : les réponses de la candidate Valérie Pécresse aux douze priorités de votre Agenda citoyen

Exemplarité des responsables politiques, santé, pouvoir d'achat... les candidats à l'élection présidentielle répondent aux douze priorités de l'Agenda citoyen issu de vos propositions, émises pendant notre grande consultation citoyenne "Ma France 2022", menée par France Bleu en partenariat avec France 3 et la plateforme Make.org.

"Ma France 2022" est la plus grande consultation citoyenne en ligne jamais réalisée en France. Du 25 août au 10 mars, vous avez été un million à proposer vos idées pour la France de demain. Vous avez formulé 34.000 propositions, qui ont recueilli 7 millions de votes. Les idées les plus plébiscitées nous ont permis d'établir les douze priorités de l'Agenda citoyen. Cet Agenda a été envoyé aux candidats à l'élection présidentielle, qui se sont engagés à y répondre.

Voici les propositions de Valérie Pécresse, la candidate du parti Les Républicains, face à vos priorités pour la France de demain.

Les réponses de Valérie Pécresse

Les douze priorités des Français

L'exemplarité et la limitation des avantages attribués aux responsables politiques est la priorité qui arrive très largement en tête de la consultation. La santé, notamment les moyens alloués à l'hôpital et la lutte contre les déserts médicaux est la deuxième priorité la plus populaire. La troisième concerne le pouvoir d'achat, avec une demande de revalorisation des salaires et des retraites.

Les douze priorités de l'Agenda citoyen. © Radio France - Make.org

L'agenda citoyen