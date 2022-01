"Ma France 2022" : métiers manuels, retraites et lutte anti-fraude en tête de vos priorités cette semaine

En vue de l'élection présidentielle, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne avec la plateforme Make.org. Cette semaine, les propositions les plus populaires portent sur l'image des métiers manuels, les retraites des élus et la lutte contre les fraudes.

Les élections présidentielle et législatives de 2022 se profilent, alors que la crise sanitaire et ses conséquences ont bouleversé nos quotidiens. Pour nous aider à définir le monde que nous souhaitons pour demain, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne, "Ma France 2022", pilotée par la plateforme citoyenne Make.org.

Plus de 3,8 millions de votes, plus de 510.000 participants, plus de 24.000 propositions

"Ma France 2022" veut contribuer à un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Vous êtes déjà 512. 784 participants, et la consultation rassemble 24. 220 propositions et 3. 835. 409 votes. Voici les propositions les plus populaires de la semaine, et les thèmes que vous avez le plus abordé.

Les propositions les plus populaires cette semaine

Il faut changer l'image négative des métiers manuels, trop souvent dévalorisés et pourtant recherchés, selon leurs spécialités. (Alain, 71 ans, 03100)

Il faut supprimer les avantages des politiques après leur mandat. Leur retraite doit être calculée comme tous les Français et plus à vie. (Agnès, 54 ans, 25200)

Il faut un vrai plan de lutte contre les fraudes et mettre en place des systèmes de contrôle dès lors que de l’argent public est en jeu. (Khalid, 32 ans, 68000)

Il faut que l’État s’engage à lutter contre les déserts médicaux et développe les services publics de santé dans les zones rurales. (Pons, 62 ans)

Il faut préserver l'hôpital public, un accès aux soins, que l'on arrête de parler de rentabilité, et donner les moyens au personnel soignant. (Christine, 55 ans, 25220)

Il faut aider les jeunes à suivre des études en alternance sur tout type de métier (Isabelle, 57 ans, 44000)

Il faut adapter les salaires à l'inflation réelle, l'INSEE doit réformer son "panier de la ménagère" pour tenir compte de la réalité. (Jean)

Il faut une inéligibilité à vie pour les élus reconnus coupables de prise illégale d'intérêt, corruption, conflit d'intérêts, etc. (Erebe, 38 ans)

Il faut relancer les lignes ferroviaires en déclin en les utilisant pour le fret pour réduire les camions sur les routes. (Robert, 68 ans, 81000)

Il faut que les normes environnementales européennes soient appliquées aux produits qui rentrent dans l'Union Européenne. (Alexis)

Les thèmes les plus souvent abordés cette semaine

Formulez vos propositions et votez pour celles des autres !

Les candidats à la Présidentielle se positionnent sur vos propositions

Ces propositions vous permettront de vous emparer de la campagne électorale, d’en donner le tempo, d’établir votre “Agenda citoyen”. Cet “Agenda citoyen”, rédigé à partir des propositions les plus plébiscitées, nous permet d’interpeller les candidats en votre nom, et de leur demander de se positionner sur les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions.

Vos propositions viendront aussi nourrir nos reportages et émissions partout en France. À commencer par "Ma France", notre rendez-vous de la mi-journée présenté par Wendy Bouchard.