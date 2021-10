"Ma France 2022" : moralité, salaire des élus et impôt des sociétés en tête de vos priorités cette semaine

En vue de l'élection présidentielle de 2022, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne avec la plateforme Make.org. Cette semaine, les propositions les plus populaires portent sur la moralité et les indemnités des élus, les impôts des multinationales et la fin de vie.

Les élections présidentielle et législatives de 2022 se profilent, alors que la crise sanitaire et ses conséquences ont bouleversé nos quotidiens. Pour nous aider à définir le monde que nous souhaitons pour demain, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne, "Ma France 2022", pilotée par la plateforme citoyenne Make.org.

Le cap des 80.000 participants dépassé, plus de 600.000 votes

"Ma France 2022" veut contribuer à un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Vous êtes déjà 79.247 participants, et la consultation rassemble 4.256 propositions et 600.000 votes. Voici les propositions les plus populaires de la semaine, et les thèmes que vous avez le plus abordé.

Les propositions les plus populaires cette semaine

Il faut que les politiques qui détournent de l’argent public, ceux qui sont corrompus, qui abusent des biens publics soient inéligibles (Jean, 46 ans, 86000)

Il faut réduire les indemnités des élus ayant des indemnités supérieures à 4 000€ net et empêcher le cumul des mandats/retraites/indemnités (Didier, 55 ans, 67300)

Il faut obliger les compagnies qui font leur bénéfice en France à payer leur part d'impôt, même s'ils ont des bureaux ailleurs (Arnaud, 35 ans)

Il faut permettre aux personnes qui souhaitent mourir dignement de pouvoir le faire après un certain âge ou à cause de maladies incurables. (Clément, 36 ans)

Il faut supprimer l'immunité des élus et condamner la corruption et le détournement de fonds publics à de lourdes peines de prison. (Patrice)

Il faut mettre le transit des camions qui vont du sud au nord de l’Europe. (Gilles)

Il faut créer un service spécialisé au sein des commissariats pour les plaintes comme le viol pour une prise en charge adaptée de la victime. (Marina, 40 ans)

Il faut clarifier et encadrer les formations adultes dans le cadre de reconversion professionnelle : Trop d'arnaques et de sur-tarifications. (Charles, 40 ans)

Il faut supprimer les zones de non-droit : renforcer les effectifs de police, réduire les délais de décisions de justice, appliquer la loi. (Gilbert, 63 ans, 44120)

Il faut continuer à avancer sur l'aide à la fin de vie digne et choisie en France, sans naïveté ni hypocrisie. (Françoise)

Les thèmes les plus souvent abordés cette semaine

Les thèmes les plus souvent abordés cette semaine

Formulez vos propositions et votez pour celles des autres !

Les candidats à la présidentielle se positionnent sur vos propositions

Ces propositions vous permettront de vous emparer de la campagne électorale, d’en donner le tempo, d’établir votre “Agenda citoyen”. Cet “Agenda citoyen”, rédigé à partir des propositions les plus plébiscitées, nous permet d’interpeller les candidats en votre nom, et de leur demander de se positionner sur les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions.

Vos propositions viendront aussi nourrir nos reportages et émissions partout en France. À commencer par "Ma France", notre rendez-vous de la mi-journée présenté par Wendy Bouchard.