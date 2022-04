Ma France 2022 : plein emploi mais déficit d'attractivité pour le bassin de Saint-Flour dans le Cantal

Journée spéciale France Bleu Pays d'Auvergne et France 3 Auvergne ce jeudi dans le cadre de la consultation citoyenne Ma France 2022. Parmi vos préoccupations en vue de la présidentielle, l'emploi. Illustration à Saint-Flour dans le Cantal où le taux de chômage est le plus faible du pays.

Ici, à près de mille mètres d'altitude, seulement 3,8% des actifs ne travaillent pas. C'est le record national. Ce que les spécialistes appellent la part incompressible du chômage, et on peut donc parler de plein emploi pour le Cantal en général, et pour le bassin de Saint-Flour en particulier.

L'agence Pôle Emploi de Saint-Flour © Radio France - Jean-Pierre Morel

A cela, il y a des explications, le territoire a de nombreux atouts. II y a du travail donc, l'insécurité n'est pas une préoccupation, la nature est omniprésente et préservée, la qualité de vie est bonne, on est à 30 minutes des pistes de ski du Lioran, et avec l'A75 à une heure de Clermont, et deux heures de la méditerranée. Mais le revers de la médaille, c'est que le marché de l'emploi est inversé et que les entreprises ont des difficultés pour recruter.

Ce n'est pas bon de se piquer les salariés entre nous... Sébastien Maisonneuve, créateur de l'entreprise "Du Producteur à l'Assiette"

Zoom sur l'emploi à Saint-Flour Copier

Pour les professionnels de l'emploi, c'est un marché inversé. L'exemple de cette jeune réceptionniste dans un hôtel de la ville est significatif. Elle a suivi son conjoint qui était muté ici, elle a trouvé ce poste en 48 heures, et elle a même pu choisir son futur employeur.

Marché inversé

Car les salariés peuvent en effet ici faire jouer la concurrence, et décider en fonction des meilleurs conditions de travail proposées. D'autres comme Céline Meyniel ont décidé de se lancer et de créer leur propre entreprise. Elle a développé "Cuisin'Vrai", un concept de cuisiniste à domicile, et elle loue son local commercial une fois par semaine pour du coworking.

Céline Meyniel a créé "Cuisin'Vrai", un concept de cuisine à domicile Copier

Un projet de centre de formation des métiers du luxe

Mais la pénurie de main d'œuvre touche tous les secteurs d'activité, y compris un fleuron de l'économie locale, Vulcacuir, spécialiste de la maroquinerie de luxe depuis 1972, et désormais dans le giron du groupe Fleurus. Ce sont 300 emplois, mais pour trouver de nouveaux salariés, l'entreprise a recours au recrutement par simulation, c'est à dire que les candidats ne sont pas évalués sur leurs CV ou leurs diplômes, mais sur leurs aptitudes lors d'exercices pratiques. Mais ça ne suffit pas, et un projet de centre de formation des métiers du luxe est en cours. Un projet de 6 millions d'euros pour renforcer l'attractivité de ce territoire.