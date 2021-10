"Ma France 2022" : relocalisation, fin de vie et exemplarité politique en tête de vos priorités cette semaine

En vue de l'élection présidentielle de 2022, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne avec la plateforme Make.org. Cette semaine, les propositions les plus populaires portent sur les médecins en milieu rural, l'apprentissage et le niveau des retraites.

Les élections présidentielle et législatives de 2022 se profilent, alors que la crise sanitaire et ses conséquences ont bouleversé nos quotidiens. Pour nous aider à définir le monde que nous souhaitons pour demain, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne, "Ma France 2022", pilotée par la plateforme citoyenne Make.org.

Le cap des 60.000 participants dépassé

"Ma France 2022" veut contribuer à un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Vous êtes déjà 62.048 participants, et la consultation rassemble 2.835 propositions et 476. 866 votes. Voici les propositions les plus populaires de la semaine, et les thèmes que vous avez le plus abordé.

Les propositions les plus populaires cette semaine

1. Il faut relocaliser les industries et le savoir-faire français. (Edith, 70 ans, 30500)

2. Il faut permettre aux gens de s'en aller dans la dignité. (Paulette, 61 ans, 35220)

3. Il faut interdire les candidats à toute élection s'ils ont un casier judiciaire concernant corruption, recel, vol, abus, viol ou meurtre. (Jérémy)

4. Il faut que la France soit plus autonome en termes d'alimentation, énergie, technologies... afin d'éviter d'être dépendante des importations. (Cynthia, 27 ans, 91300)

5. Il faut développer le rail (voies directes sans passer par Paris, transport des camions sur trains, tarif famille moins cher qu'en voiture) (Vincent)

6. Il faut taxer la pollution (mégots, bouteilles...) et remettre en place la consigne (si le verre a de la valeur, il sera moins jeté) (Vincent)

7. Il faut promouvoir l'égalité hommes femmes sur tous les plans et notamment la pension de retraite (Anne, 59 ans)

8. Il faut que les femmes puissent se promener partout en France quelle que soit l'heure sans avoir peur d'une agression physique/sexuelle. (Marina, 40 ans)

9. Il faut que l'écologie soit une incitation à l'innovation et non une punition arbitraire et inutile (comme interdire les voitures anciennes) (Alex, 37 ans, 59220)

10. Il faut plus de médecins pour désengorger les hôpitaux. (Emilie, 31 ans, 56000)

Les thèmes les plus souvent abordés cette semaine

Les thèmes les plus souvent abordés cette semaine. © Radio France - Make.org

Formulez vos propositions et votez pour celles des autres !

Les candidats à la présidentielle se positionnent sur vos propositions

Ces propositions vous permettront de vous emparer de la campagne électorale, d’en donner le tempo, d’établir votre “Agenda citoyen”. Cet “Agenda citoyen”, rédigé à partir des propositions les plus plébiscitées, nous permet d’interpeller les candidats en votre nom, et de leur demander de se positionner sur les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions.

Vos propositions viendront aussi nourrir nos reportages et émissions partout en France. À commencer par "Ma France", notre rendez-vous de la mi-journée présenté par Wendy Bouchard.