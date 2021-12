"Ma France 2022" : relocalisation, protection des enfants et dépendance en tête de vos priorités cette semaine

En vue de l'élection présidentielle, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne avec la plateforme Make.org. Cette semaine, les propositions les plus populaires portent sur la relocalisation, la protection de l'enfance et et le coût des Ehpad.

Les élections présidentielle et législatives de 2022 se profilent, alors que la crise sanitaire et ses conséquences ont bouleversé nos quotidiens. Pour nous aider à définir le monde que nous souhaitons pour demain, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne, "Ma France 2022", pilotée par la plateforme citoyenne Make.org.

Plus de 2 millions de votes, plus de 300.000 participants, près de 16.000 propositions

"Ma France 2022" veut contribuer à un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Vous êtes déjà 347.167 participants participants, et la consultation rassemble 15 .912 propositions et 2 .333. 588 votes. Voici les propositions les plus populaires de la semaine, et les thèmes que vous avez le plus abordé.

Les propositions les plus populaires cette semaine

Il faut relocaliser la production et les fournisseurs de nos entreprises en France et en Europe. (Philippe, 41 ans)

Il faut protéger les enfants victimes de prédateurs sexuels, en raccourcissant les procédures ! C'est une torture pour les victimes. (Julie, 43 ans, 76520)

Il faut relancer la production industrielle avec l’Europe pour retrouver notre autonomie (notamment pour la production des médicaments). (Robert, 67 ans, 81000)

Il faut réduire le coût moyen d’une chambre en EHPAD qui avoisine les 2.000 € par mois. (Franck, 66 ans, 42000)

Il faut rendre inéligible à vie les candidats ayant été condamnés dans des affaires publiques ! (Armand, 65 ans)

Il faut remettre debout le système de santé, qu'il redevienne un service public et non une entreprise basée sur la rentabilité : soigner… (Michel, 62 ans, 39000)

Il faut relocaliser en France les entreprises pour créer des emplois en France et éviter des pénuries de médicaments et de pièces détachées. (Lazhar, 56 ans, 59200)

Il faut impliquer les condamnés à de courtes peines de prison ferme dans des travaux d'intérêt général (nettoyage des cours d'eau, forêts). (Pierrick, 63 ans, 37000)

Il faut raccourcir la durée des procédures judiciaires, plus de 2 ou 3 ans, ce n'est pas normal, sauf cas exceptionnels. (Isabelle, 62 ans, 88170)

Il faut interdire les appels téléphoniques intempestifs des "centres d'appel" sauf si on a donné volontairement son numéro. (Pierre, 77 ans, 56000)

Les thèmes les plus souvent abordés cette semaine

Formulez vos propositions et votez pour celles des autres !

Les candidats à la Présidentielle se positionnent sur vos propositions

Ces propositions vous permettront de vous emparer de la campagne électorale, d’en donner le tempo, d’établir votre “Agenda citoyen”. Cet “Agenda citoyen”, rédigé à partir des propositions les plus plébiscitées, nous permet d’interpeller les candidats en votre nom, et de leur demander de se positionner sur les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions.

Vos propositions viendront aussi nourrir nos reportages et émissions partout en France. À commencer par "Ma France", notre rendez-vous de la mi-journée présenté par Wendy Bouchard.