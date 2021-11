"Ma France 2022" : retraites agricoles, probité et revenus des élus en tête de vos priorités cette semaine

En vue de l'élection présidentielle, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne avec la plateforme Make.org. Cette semaine, les propositions les plus populaires portent sur les retraites des agriculteurs, la probité et les revenus des élus. La consultation dépasse le million de votes.

Les élections présidentielle et législatives de 2022 se profilent, alors que la crise sanitaire et ses conséquences ont bouleversé nos quotidiens. Pour nous aider à définir le monde que nous souhaitons pour demain, France Bleu a lancé une grande consultation citoyenne, "Ma France 2022", pilotée par la plateforme citoyenne Make.org.

Plus d'un million de votes, plus de 156.000 participants, plus de 7.000 propositions

"Ma France 2022" veut contribuer à un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Vous êtes déjà 156. 849 participants, et la consultation rassemble 7. 190 propositions et 1. 194 .640 votes. Voici les propositions les plus populaires de la semaine, et les thèmes que vous avez le plus abordé.

Les propositions les plus populaires cette semaine

Il faut que ceux qui nourrissent les gens, c’est-à-dire les agriculteurs et leur conjoint, puissent vivre avec une retraite décente. (Cathy, 52 ans, 07270)

Il faut exiger un casier judiciaire vierge de toute condamnation pour accéder à une fonction d’élu, à tout niveau. (Claude, 81 ans, 02700)

Il faut que tous les politiques n’aient plus de revenus du gouvernement une fois leurs mandats terminés. (Franck, 68 ans, 72120)

Il faut supprimer les avantages colossaux des élus, députés et sénateurs, et se référer aux modèles allemands, suédois et norvégiens. (Pierre, 72 ans, 97118)

Il faut supprimer le salaire à vie du Président : 5 ans de salaire après mandat c'est suffisant. Ce n'est pas une monarchie la France. (Michel, 51 ans, 94240)

Il faut sauver l’hôpital : des salaires décents pour le personnel et de l’humanité retrouvée ! Nous soignons des humains pas des chiffres ! (Isa, 57 ans, 75012)

Il faut que les maisons de retraite soient plus abordables pour les retraités à faible revenu (Gilles, 68 ans, 33950)

Il faut absolument que la pénibilité soit prise en compte. (Foussi, 59 ans, 17800)

Il faut que les retraites de base des personnes ayant travaillé toute leur vie soient au minimum à hauteur du SMIC. (Nelly, 66 ans)

Il faut réindustrialiser la France de manière urgente et intelligente. (Yves, 72 ans, 07300)

Les thèmes les plus souvent abordés cette semaine

Formulez vos propositions et votez pour celles des autres !

Les candidats à la Présidentielle se positionnent sur vos propositions

Ces propositions vous permettront de vous emparer de la campagne électorale, d’en donner le tempo, d’établir votre “Agenda citoyen”. Cet “Agenda citoyen”, rédigé à partir des propositions les plus plébiscitées, nous permet d’interpeller les candidats en votre nom, et de leur demander de se positionner sur les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions.

Vos propositions viendront aussi nourrir nos reportages et émissions partout en France. À commencer par "Ma France", notre rendez-vous de la mi-journée présenté par Wendy Bouchard.