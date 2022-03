"Ma France 2022" : "Une demande de justice sociale et territoriale", analyse le sociologue Jérémie Peltier

L'Agenda citoyen, issu de la consultation "Ma France 2022", menée par France Bleu en partenariat avec France 3 et Make.org, reflète vos douze priorités pour la France de demain. Notre consultation citoyenne, la plus grande jamais menée en ligne en France, a réuni, en sept mois, un million de participants, 34.000 propositions et 7 millions de votes. Les candidats à l'élection présidentielle se sont engagés à prendre position sur ces priorités.

Un immense succès, qui reflète "une forte demande de donner sa propre expertise"

Pour Jérémie Peltier, sociologue et directeur des études de la fondation Jean Jaurès, l'immense succès de cette consultation montre, en premier lieu, "que l'engagement des Français dans la vie publique a changé. Pour eux, l'engagement est toujours une notion positive, mais il devient moins collectif et plus individuel", résume-t-il. "Il y a une forte demande de pouvoir donner son propre avis, son expertise", explique-t-il également. "Quand on interroge les Français, on constate une défiance de la politique. Pourtant, il y a une demande croissante de participer à la vie publique, et cette consultation le montre", affirme le chercheur.

"Les Français disent avoir le sentiment de vivre dans un pays injuste, socialement et territorialement"

L'exemplarité des élus et la limitation des "avantages" attribués aux responsables politiques est la priorité qui arrive très largement en tête de la consultation. La santé, notamment les moyens alloués à l'hôpital et la lutte contre les déserts médicaux arrive en seconde position. La troisième priorité concerne le pouvoir d'achat.

Pour Jérémie Peltier, le dénominateur commun à toutes ces propositions est une demande de justice, sociale et territoriale. "Les Français disent souvent avoir le sentiment de vivre dans un pays injuste", détaille-t-il, "une injustice d'un point de vue territorial, et d'un point de vue social". Le chercheur poursuit : "Une partie des Français a le sentiment de vivre dans un pays où certains arrivent à en profiter, quand d'autres triment pour boucler leurs fins de mois".

Une demande de transparence et d'exemplarité des élus très profonde

Le fait que le thème le plus abordé et le plus plébiscité concerne la probité et la transparence des responsables politiques est, pour le sociologue, très significatif de la cirse de représentativité. "Ça témoigne du fait que les individus acceptent de moins en moins d'être représentés par autrui, ils veulent eux-mêmes participer à la vie de la nation", explique-t-il. Pour lui, cette demande de transparence, d’exemplarité et de "vertu morale" demandée aux élus est très profonde, et s'accélère depuis une dizaine d’années. "Ça montre qu'on n'a pas encore trouvé les bonnes recettes pour retrouver de la confiance entre les élus et citoyens", analyse le chercheur.

Les candidats ont "tout intérêt à regarder de près ce qui ressort de cette consultation"

Les candidats à la présidentielle, qui ont reçu cet Agenda citoyen, se sont engagés à répondre aux douze priorités établies par la consultation. Pour Jérémie Peltier, les candidats ont "tout intérêt à regarder de près ce qui ressort de cette consultation". Pour lui, Ma France 2022 "ressemble un peu à un grand cahier de doléances", dont "on avait beaucoup parlé durant la crise des gilets jaunes. "Ça avait été un élément intéressant et utile", mais "qu'avons nous fait de ces cahiers de doléances, finalement? Très peu de choses", déplore-t-il.