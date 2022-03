Ma France 2022 : vos propositions pour améliorer l'accès au logement

Ma France 2022, quelles priorités pour notre pays demain ? Depuis plusieurs mois, une grande consultation citoyenne est organisée par France Bleu et France 3. L'objectif est d'interpeller les personnalités politiques sur divers sujets, à quelques semaines de l'élection présidentielle. Un million de personnes ont participé à cette plateforme, 34 000 propositions ont été déposées, y compris par des auditeurs-internautes d'Occitanie. Aujourd'hui c'est Véronique, toulousaine de 50 ans, qui nous parle du logement.

Taxer les multipropriétaires et encadrer les loyers ?

Selon Véronique, il faudrait taxer les multipropriétaires pour éviter la spéculation et l'enrichissement personnel et ainsi permettre aux locataires d'avoir plus accès à des logements et maisons. Ceci permettrait de ne pas être cantonné "dans du logement concentrationnaire". Sa deuxième proposition, c'est d'encadrer les loyers pour que les loyers ne dépassent pas des sommes qui soient payables par les locataires et "qu'on ne compense pas le montant que les locataires peuvent payer avec une aide au logement qui ne leur sert à rien". Puisque l'aide au logement va directement aux propriétaires, selon Véronique. Elle termine en disant qu'il faudrait que les propriétaires proposent des loyers beaucoup moins chers pour que les gens puissent payer leur loyer.

Prix des loyers sur l'agglomération toulousaine assez élevés

Annabelle Borgo, cofondatrice d'Octo Immo, une société de gestion immobilière à Toulouse, répond aux propositions de Véronique et nous éclaire sur la situation du logement à Toulouse. Les prix des loyers sur l'agglomération toulousaine restent assez élevés, particulièrement sur le centre de Toulouse, dans l'hyper centre de Toulouse. Mais cela est dû justement à une problématique aussi sur l'encadrement des loyers. Maintenant, effectivement, à Toulouse, les loyers ne peuvent plus être augmentés entre deux locataires. Donc les propriétaires ne veulent plus baisser leurs loyers quand la demande est moins forte pour ensuite être bloqué, ne pas pouvoir les augmenter quand la demande est plus forte.

France Bleu Occitanie : Donc il y a un plafonnement des loyers à Toulouse aujourd'hui ?

En fait, il y a ce qu'on appelle l'encadrement des loyers. Ce n'est pas comme Paris où il y a des loyers médians à respecter, mais à Toulouse, on ne peut plus, entre chaque locataire, augmenter un loyer, sauf si on prouve avoir fait des travaux. Et encore, c'est assez encadré. Ou alors en augmentant avec l'indice IRL qui suit l'inflation à Toulouse.

Plafonner, mettre un loyer médian, comme à Paris, ce serait une bonne idée pour l'agglomération toulousaine ?

Le marché de l'immobilier est un marché qui se régule assez bien entre l'offre et la demande. Il faut savoir qu'à Toulouse, même si pendant l'été, c'est des périodes où la location se fait très rapidement, il reste quand même des périodes de l'année, comme actuellement, en mars ou en avril, jusqu'en mai, où le marché se régule automatiquement.

Concernant les multipropriétaires, Véronique dit qu'il faudrait les taxer. En France, 24% des ménages détiennent 68% des logements, c'est-à-dire qu'une seule personne peut posséder plusieurs logements. C'est un problème sur le marché de l'immobilier ?

Il faut savoir qu'il y a déjà l'impôt sur la fortune immobilière, donc les copropriétaires sont taxés si bien immobilier excède 1,3 million d'euros. De ce que je constate par rapport à notre portefeuille de gestion, les multipropriétaires, ce sont souvent des multipropriétaires qui détiennent un patrimoine de famille et qui n'essaient pas de l'augmenter à tout prix. On a plutôt des jeunes entre 30 et 35 ans qui ont déjà fait leur premier achat immobilier et qui vont sur un second achat immobilier, qui veulent garder leur premier achat, justement en vue d'une peut être des difficultés pour leur future retraite. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une volonté d'enrichissement à outrance de la part des propriétaires. En tout cas, à Toulouse, sur notre portefeuille de gestion et de ce que je vois dans ma vie professionnelle.

Faut-il revoir les aides publiques sur les loyers ? Voire les supprimer de manière à niveler par le bas ces loyers qui sont peut être gonflés parce qu'il y a une aide derrière.

Justement les personnes qui ont des aides au logement, à contrario, ce ne sont pas forcément les personnes qui vont avoir un dossier facilement validé par les agences immobilières ou par les propriétaires. L'idée d'avoir des aides au logement veut aussi dire que les rémunérations ne sont pas forcément à hauteur des "trois fois le montant du loyer" qu'on me propose habituellement. Moi, ce que je pense c'est qu'il faudrait que les agences et les professionnels de l'immobilier s'ouvrent, de manière à proposer différentes garanties. Aujourd'hui, il y a les assurances garantie loyers impayés qui sont des assurances payantes. Et donc, la plupart de ces assurances demandent des dossiers vraiment parfaits. C'est ça qui bloque aussi la mise en location pour les locataires qui ont des difficultés. Alors qu'il y a d'autres garanties comme la garantie Visale ou des garanties comme les garants physiques. Ces personnes là se voient souvent refuser un logement parce qu'elles ne rentrent pas dans les critères et finalement, il faudrait un peu ouvrir les critères d'acceptation de dossiers. Après, les personnes qui ont des aides au logement, c'est des personnes qui en ont besoin. Les enlever, ça voudrait dire que les personnes qui n'ont pas forcément besoin de ces aides là en bénéficieraient aussi grâce à une baisse des loyers.