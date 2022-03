Ma France 2022 : votre proposition de revenu universel pour tous

Parmi les 34 000 propositions déposées par des auditeurs-internautes d'Occitanie dans le cadre de la grande consultation citoyenne "Ma France 20022", il y a la création d'un revenu universel pour tous, proposé par Julien, habitant d'Escatalens dans le Tarn-et-Garonne. Frédéric Cherbonnier, chercheur à Sciences Po Toulouse et à la Toulouse School of Economics nous donne son avis sur cette idée.

La proposition de revenu universel déposée par Julien

Sur francebleu.fr, Julien a fait connaître sa proposition : "J'habite à Escatalens, dans le Tarn-et-Garonne. J'ai proposé le revenu de base ou le revenu universel 400/500 euros, 700, ça peut monter jusqu'à 1000 et ce pourrait être une proposition intéressante pour beaucoup de monde". Julien poursuit : "Je pense aux petites retraites qui sont insuffisantes pour vivre actuellement aux travailleurs à temps partiel ou à mi temps, les étudiants et les petits salaires en général, surtout avec l'augmentation actuelle des prix, justement, où il est de plus en plus compliqué de finir le mois. On en arrive effectivement à un point où il y a énormément de Français qui n'ont plus les moyens de vivre correctement et même de survivre". Pour argumenter, Julien se base sur son expérience familiale :

Mes grands-parents avaient 400 euros de retraite. Comment voulez vous vivre avec ça? Malheureusement, il n'y a pas de solution viable proposée. C'est pour cela que le revenu de base pourrait être une piste intéressante - Julien d'Escatalens

L'analyse d'un chercheur à Science Po Toulouse

Nous décortiquons cette proposition avec Frédéric Charbonnier, chercheur à Sciences Po Toulouse et à la Toulouse School of Economics. D'abord, c'est quoi le revenu universel? Il est destiné à qui?

Il faut bien comprendre que c'est un terme vague qui peut vouloir dire tout et son contraire. Cela a été proposé par le socialiste Benoît Hamon en 2017. C'est une idée qui remonte au socialisme utopique de Thomas Mooe au début du 16ème siècle. Mais ça a aussi été proposé par le candidat très libéral à la présidentielle, Gaspard Koenig, qui s'inspirait de ce que proposait Milton Friedman au 20ème. Et c'est aussi dans les cartons d'Emmanuel Macron, puisque que c'était une mesure qu'il a voulu prendre en 2018 avec Edouard. Philippe et qui a été repoussé en raison du Covid.

Quel est l'objectif principal de ce revenu universel?

L'objectif de l'idée de départ, comme l'a dit votre interlocuteur, c'est de donner un revenu de base à ceux qui n'ont rien ou ceux qui ont très peu. Il y a deux manières de le faire, mais c'est équivalent. Soit vous donnez la même somme d'argent à tout le monde et vous reprenez d'une main ce que vous donnez de l'autre par l'impôt; vous reprenez cette somme aux plus aux plus riches, vous leur prenez même davantage. Soit vous ne donnez rien aux gens qui ont un revenu à partir d'un certain seuil. Aux gens qui n'ont rien vous leur donnez un revenu de base. Et entre les deux, on fait quelque chose de progressif. Il faut que ce soit progressif parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de marches d'escalier. Parce que quelqu'un qui, tout d'un coup, décide de passer de mi-temps à plein temps se retrouve plus pauvre parce qu'ils perd brutalement le revenu de base.

Pourquoi il fait tant débat ce revenu universel? Pourquoi on en parle depuis des années, mais il n'a jamais été mis en place?

Il a été mis en place, par exemple en Italie pendant le Covid. Le point important, c'est que ça existe en partie en France aussi. C'est le RSA et la prime d'activité. Donc, inévitablement, quand on parle du revenu de base, il faut être capable de dire qu'est ce qu'on fait des autres prestations sociales? Qu'est ce qu'on fait du RSA? Qu'est ce qu'on fait de la prime d'activité ? Benoît Hamon lui a proposé 600 euros de revenu de base en 2017, qui venait remplacer le RSA et la prime d'activité. Ce qu'avait en tête Emmanuel Macron en 2018, c'était plus, 750 euros, mais en fait, c'était moins généreux parce qu'il remplaçait, le RSA, la prime d'activité et les aides au logement. Donc, le diable est vraiment dans le détail.

Et en Italie, actuellement, il a été testé où il a été abandonné ?

Il va sans doute être abandonné parce que les gens considèrent que ça n'a pas assez d'effets positifs sur le marché du travail. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a deux idées distinctes. Celle que suis quelqu'un comme Emmanuel Macron c'est rationaliser notre système d'aides. Il est trop complexe. On a des dizaines de prestations sociales, mais il y a des trous dans la raquette. Un cinquième des Français sont dans des situations de pauvreté ou de fragilité matérielle. Et pourquoi? Une des raisons, c'est qu'ils ne demandent pas ces aides. C'est trop compliqué. Deux tiers des gens qui devraient voir la prime d'activité ne font pas la démarche pour la recevoir. Donc, dans le plan pauvreté d'Emmanuel Macron en 2018 il y avait l'idée de tout fusionner, simplifier, automatiser pour lutter contre certaines poches de pauvreté. Après, d'autres gens veulent aller plus loin. C'est le constat que dans notre société, avec la mondialisation, l'automatisation, les gens sont durablement éloignés du marché du travail, d'autres gens sont des travailleurs pauvres avec un petit boulot mal payé à mi-temps, et qu'il faut donner à ces gens un revenu décent. Donc là, c'était plutôt l'idée de Benoît Hamon sauf que ça coûte plusieurs dizaines de milliards d'euros.

Et le retour à l'emploi qui est voulu via ce revenu universel,i l n'est pas forcément effectif. Le risque, c'est l'assistanat. C'est ça qui a fait peur à certains candidats ?

Oui, c'est toute la question et le débat politique partisan. C'est une question récurrente. Il y a eu des expérimentations dans les années 70 au Canada, aux Etats-Unis, mais ça ne permet pas vraiment de trancher. En pratique, l'Allemagne est en train de faire une expérimentation. Elle donne à un certain nombre de personnes tirées au sort 1.200 euros par mois. Et dans trois ans on va voir ce que ça va donner. Est-ce que les gens, finalement, ont arrêté de travailler ou est ce qu'au contraire, ceux qui étaient précaires, ça les a stabilisés, ça les a aidés, ça les a rassurés et ça leur a permis de revenir à un activité rémunérée, c'est toute la question.