Ma France 2022 : votre proposition pour faciliter les déplacements du quotidien

"Ma France 20022", quelles priorités pour notre pays demain ? Une grande consultation citoyenne est organisée depuis plusieurs mois sur francebleu.fr en partenariat avec France 3. L'objectif est d'interpeller les personnalités politiques sur divers sujets, à quelques semaines de l'élection présidentielle. Un million de personnes ont participé, 34 000 propositions ont été déposées par des auditeurs-internautes d'Occitanie.

Parmi ces propositions, celle d’Anne-Marie, 55 ans. Cette fonctionnaire appelle de l'Aude à Carcassonne, pour parler des transports en zone rurale. "Il faut développer les transports alternatifs dans les zones rurales pour sortir du tout voiture comme dans nos vies professionnelles antérieures. Je faisais plus de 60 km par jour pour aller au travail. Il faudrait peut-être développer un genre de Blablacar géré par les communes. Les mairies pourraient s'emparer du sujet et ça peut être tous les jours ou ça peut être de façon ponctuelle pour un rendez-vous médical ou un covoiturage en toute confiance. S'il faut créer un site, que ce soit géré par la collectivité. Et puis on dit aux gens de contribuer aux dépenses d'essence."

Une proposition qui correspond vraiment au réseau "Rézo pouce", une société coopérative créée en 2010 à Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Un système de covoiturage et de transport solidaire qui permet aux usagers de se déplacer et notamment dans les zones rurales. Son fondateur, Alain Jean, était l'invité de "Ma France 2022".

Votre société Rézo Pouce correspond à l’idée d’Anne-Marie ?

Tout à fait. Rézo-Pouce pousse est une plateforme qui mise à disposition des collectivités, des communautés de communes, des communautés d'agglo, des communes pour apporter ce service aux citoyens. Un service sans commission. C’est simplement une mise en relation en fonction des desiderata des uns et des autres. Et ça se fait beaucoup en Occitanie.

Il est réservé à qui votre réseau ? Aux zones rurales ? À ceux qui sont dans le besoin ?

Ce sont les collectivités qui développent ces dispositifs pour les citoyens du territoire. Nous, nous allons de 14 ans à 77 ans et même après. On a des services de covoiturage, on a des services de transport solidaire aussi. Et tout ça se fait avec la population locale. C'est la population locale qui amène cette solidarité auprès des personnes qui en ont besoin. Pour nous, le slogan le plus important c'est la mobilité partagée.

Et c'est entièrement gratuit ou comme Blablacar, il faut payer son trajet ?

Alors c'est entièrement gratuit. Mais comme on partage le CO2, il faut aussi partager les coûts entre les covoitureurs. Habituellement, c'est six centimes du kilomètre.

Et on paie en ligne ?

Il y a plusieurs solutions, soit pour des déplacements réguliers tu prends ta voiture une semaine ou je prends ma voiture la semaine suivante. Ou les personnes paient directement dans la voiture. Ils peuvent aussi utiliser une solution de paiement automatique que nous avons.

Avec la flambée des prix du carburant, est-ce que vous avez de plus en plus de communes qui veulent faire partie de Rézo Pouce?

Oui, oui, oui, bien sûr. Bon, et évidemment, les circonstances actuelles montrent que l'énergie est une denrée précieuse et qu'il faut de plus en plus de solidarité entre nous. Nous avons beaucoup, beaucoup de collectivités qui nous demandent de mettre ces dispositifs en place. Actuellement, on est complètement débordé. Mais là aussi où c'est intéressant, c'est que les gens prennent conscience de tout cela. Et nous avons eu un bond de 30 % d'inscrits ces derniers moments.

Combien de communes pour l'instant ont adhéré à Rézo-pouce ?

Nous avons 3.300 communes actuellement en France. Il y a une progression très importante et on n'est pas près de baisser. On a beaucoup de demandes.

Il y aussi des entreprises qui vous appellent pour avoir un panneau Rézo pouce devant leurs bâtiments ?

Tout à fait. On a plusieurs solutions, mais on travaille beaucoup avec les entreprises, avec des collectivités qui gèrent ça aussi, pour leurs employés. On met en place des systèmes d'animation, de diagnostic pour connaître les personnes qui peuvent covoiturer dans tel ou tel village, etc. Donc, on a toute une méthodologie et un travail qu'on fait en amont pour aider les gens à changer de comportement.

