Ma France 2022 : votre proposition pour redonner le pouvoir au peuple

Parmi les 34.000 propositions déposées par des auditeurs-internautes d'Occitanie dans le cadre de la grande consultation citoyenne "Ma France 2022", figure celle de Michel, 71 ans, internaute de l'Aveyron. Cet habitant de Comprégnac, près de Millau, estime qu'il faut instaurer le Référendum d'Initiative Citoyenne (RIC) afin de "redonner du pouvoir au peuple et ainsi lui permettre de contrôler ses élus".

Il défend sa proposition en expliquant qu'elle émane plus largement de personnes issues du mouvement des Gilets jaunes. Instaurer dans la Constitution un RIC, permettrait de contrer les "mirifiques" promesses des candidats à l'élection présidentielle non tenues derrière.. Selon lui, le RIC permettrait de reprendre le contrôle sur nos élus quand on considère qu'ils ne remplissent pas la tâche pour laquelle on les a désignés, "on a une idée en tant que citoyen, on n'est pas d'accord avec quelque chose : on propose un référendum".

Pour décrypter cette idée, Cédric Groulier, maître de conférences en droit public à Sciences Po Toulouse,avance d'abord l'existence du référendum d'initiative partagée (RIP), existant depuis 2015.

Ce RIP est rarement utilisé car sa procédure de mise en œuvre est assez lourde. Il faut d'abord que l'initiative soit lancée par des parlementaires (1/5 des membres du Parlement, ce qui fait quand même 185 députés ou sénateurs détaille Cédric Groulier). Ensuite, cette proposition doit être vérifiée par le Conseil constitutionnel. Un certain nombre de conditions sont requises, notamment que le projet de référendum porte bien sur un certain nombre de domaines prévus par la Constitution, que la proposition n'ait pas pour objet d'abroger une loi qui aurait été promulguée depuis moins d'un an. Et ensuite, si ces conditions sont remplies, enfin s'ouvre la partie, on va dire populaire, de la procédure qui invite les citoyennes et les citoyens à soutenir la proposition sur un site spécialisé pendant une durée de 9 mois".

Aucune proposition n'a aboutie à travers le RIP. Si le RIP n'y arrive pas, le RIC est-il réaliste ?

Oui, si la révision de la Constitution nécessaire est effectivement menée, c'est un référendum qui permettrait de proposer une loi, de proposer une révision de Constitution et éventuellement d'abroger des lois en vigueur, révoquer des élus. Cela existe ailleurs, en Suisse depuis très longtemps, en Italie et même en Californie.

Y a t-il une frilosité de la part de nos candidats à l'élection présidentielle d'instaurer un référendum d'initiative citoyenne (RIC) ?

Ils sont très nombreux finalement à vouloir présenter une proposition de RIC ou de RIP (le référendum d'initiative populaire). Il n'y a qu'Eric Zemmour qui soit hostile, et puis Emmanuel Macron est ambigu. Mais tous ne sont pas très précis sur les modalités concrètes. La frilosité tient sans doute à une espèce de culture politique française qui consiste à donner toute sa force à la représentation des électeurs, des électrices, les représentants du peuple élu.

Cela fait peur de redonner du pouvoir au peuple ? Cela pourrait pourtant redonner confiance à la démocratie non ?

Ça pourrait redonner confiance en la démocratie avec ce sentiment que les citoyens seraient davantage maîtres de leur destin, en ayant la possibilité d'intervenir plus directement dans le débat public pendant ces périodes de mandat entre deux élections. Cela pourrait éviter peut être d'utiliser les manifestations pour exprimer un certain nombre de positions.

