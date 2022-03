Ma France 2022 : votre proposition pour réformer l’école

Moins d'élèves par classe et des professeurs mieux formés : ce sont les propositions relevées dans le cadre de la grande consultation "Ma France 2022". Une internaute du Tarn-et-Garonne nous explique son idée et un enseignant syndicaliste d'Ariège, Antoine Loguillard, décrypte cette proposition.

Ma France 2022, quelles priorités pour notre pays demain ? Une grande consultation citoyenne est organisée depuis plusieurs mois sur notre site sur francebleu.fr . L'objectif est d'interpeller les personnalités politiques sur divers sujets, à quelques semaines de l'élection présidentielle. Un million de personnes ont participé, 34 000 propositions ont été déposées par des auditeurs-internautes d'Occitanie.

Marie-Laure habite le Tarn-et-Garonne et elle fait des propositions pour l’éducation. "Il faut baisser les effectifs des élèves en classe dès la maternelle. A 24 élèves ou plus, on ne peut avoir l'attention de tous. Il faut aussi que les professeurs se forment mieux et tout au long de leur carrière. (... ) C'est la future société qu'on est en train d'éduquer." insiste-t-elle.

Antoine Loguillard, le secrétaire régional du syndicat d'enseignants Unsa Education et professeur d'histoire-géo au collège de Foix en Ariège. Il donne son avis sur la proposition de Marie-Laure.

Est ce que Marie-Laure a raison ? Avec plus de 24 élèves par classe, on ne peut pas s'occuper correctement de tout le monde ?

Elle a raison. C'est un des éléments qui concourent à la prise en charge différenciée des élèves et au climat scolaire dans la classe moyenne d'élèves. En plus, c'est facile de ce point de vue, mais ça ne peut pas suffire. Et votre auditrice a raison quand elle évoque l'un des leviers essentiels de la réussite scolaire qui est tout simplement la qualité de l'enseignement dispensé. Et pour cela, ça passe par la formation.

En ce qui concerne les effectifs, combien d'élèves par classe en moyenne dans l'académie ?

En fait les chiffres sont très différents selon les départements. En Ariège, nous allons être à moins de 20 élèves par classe dans une école primaire. Ce sont des chiffres jamais atteints depuis trente ans, puisque c'est vrai que le gouvernement a fait des efforts. Pour autant, les résultats ne s'améliorent pas. Et si on prend la Haute-Garonne on est, par contre, à peu près autour de 25 élèves par classe. Et pourtant, la réussite scolaire est supérieure. Ça veut dire que le nombre d'élèves par classe ne suffit pas, bien évidemment, à expliquer pourquoi un élève réussit ou ne réussit pas.

Des classes moins chargées, ça voudrait dire plus de classes et donc plus d'enseignants. Sauf qu'on n'arrive pas à recruter. Comment on fait ?

D'abord, il faut revaloriser le métier parce qu'effectivement, on ne peut pas recruter à bac +5 et être payé un peu plus que le SMIC. Le gouvernement a commencé à revaloriser les débuts de carrière, mais c'est insuffisant. Et bien évidemment, il faut aller beaucoup plus loin. C'est un métier qui exige de la technicité. Ce qui veut dire aussi que pour attirer des gens, il faut mieux former parce que le métier est extrêmement difficile. Et aujourd'hui, la formation n'est pas suffisante pour affronter la difficulté de l'enseignement en classe.

Le gouvernement, ça vous a sûrement pas échappé à un mois de la présidentielle, vient d'annoncer qu'il dégelait le point d'indice des fonctionnaires. Est ce que ça peut relancer les vocations, ça ou pas ?

Non, parce que ce sera insuffisant. Le point d'indice est extrêmement important puisqu'il va concerner la totalité des fonctionnaires et pas simplement les personnels de l'éducation.

Mais, ça représente combien sur un salaire le dégel de ce point d'indice ?

Le problème, c'est que la ministre n'a pas annoncé le montant de ce dégel et elle le renvoie après l'élection présidentielle. Donc il y a trop d'incertitudes aujourd'hui pour mesurer ce que ça représentera. Mais ce que réclame la profession, c'est une revalorisation bien plus conséquente qui nécessite d'avoir des grilles de salaires supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui - pour l'ensemble des métiers de l'éducation- et indépendamment du point d'indice,. Il faudrait quand même, si vous voulez qu'un enseignant soit recruté, payer un minimum de 2000 euros par mois. Aujourd'hui, on est largement en dessous. Et cela explique notamment le fait que nous n'arrivons pas à voir dans certaines disciplines suffisamment de candidats pour pourvoir toutes les places au concours. Je pense par exemple aux disciplines scientifiques.

L'auditrice Marie-Laure dit aussi sur Ma France 2022 qu'il faut former régulièrement les enseignants. Une fois qu'il est diplômé, l'enseignant est soumis à des formations obligatoires ?

Pas du tout. Non, il n'y a pas de formation obligatoire. La formation continue est aussi dépendante des remplacements dans les classes. Et comme nous n'avons pas suffisamment de personnel pour remplacer les collègues, indépendamment du Covid, d'ailleurs, l'institution a supprimé la plupart des stages de formation continue dans le premier degré. Et puis, dans le secondaire, elle est trop morcelée. Une vraie formation ne se dispense pas par une journée, par ci ou par là. Il faudrait que l'on puisse partir une semaine, deux semaines, voire trois semaines consécutives en formation pour avoir quelque chose qui imprègne réellement ensuite les pratiques pédagogiques et avoir aussi des formations d'équipe. Parce que l'un des leviers de la réussite scolaire, c'est aussi travailler en équipe, non seulement en équipe pédagogique d'enseignants, mais en équipes éducatives avec l'ensemble des personnels qui concourent à la réussite de l'enfant.

Et vous trouvez que l'éducation est au cœur des sujet de cette campagne présidentielle ?

Non. Il suffit d'écouter les candidats sur les médias, ils s'épanchent sur beaucoup de sujets, très peu sur l'éducation. Or, l'éducation devrait être la priorité numéro un. Quand j'entends qu'un certain nombre d'employeurs, alors qu'ils ont des postes à offrir, ne trouvent pas les les jeunes pour pourvoir ces postes, ça démontre bien qu'il y a une déconnexion trop forte entre la formation, qui reste peut être trop académique dans certains cas, et les métiers du futur qui nécessitent de nouveaux apprentissages dans nos lycées.