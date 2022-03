Ma France 2022 : votre proposition sur la régularisation des clandestins

Régulariser les clandestins, et arrêter avec les quotas migratoires, c'est la proposition d'Armen qui habite Pamiers en Ariège, dans le cadre de la grande consultation "Ma France 2022". Flore Tercéro, avocate à Toulouse spécialiste en droits des étrangers nous aide à mieux comprendre le sujet.

NOÉMIE COISSAC / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

La proposition d'Armen fait partie des 34.000 idées lancées sur la plateforme "Ma France 2022" par des internautes. Plus d'un million de contributeurs ont écrit leurs suggestions entre août 2021 et mars 2022. L'immigration fait partie des douze grandes thématiques qui ressortent.

Armen, 30 ans, habitant de Pamiers (Ariège) est favorable à l'annulation des quotas migratoires. "Il faut régulariser les migrants au mérite, tous ceux qui sont en France depuis des années en étant intégré et irréprochable" témoigne celui qui est arrivé d'Arménie il y a 7 ans. Il n'a pas pu bénéficié du droit d'asile car l'Arménie est considéré comme un pays sûr par la France. "Pourtant je suis engagé, je suis bénévole pour la maraude de la Croix-Rouge l'hiver, je distribue les colis du Secours Populaire. Des entreprises seraient prêtes à m'embaucher mais je suis obligé de travailler au noir faute de papiers. Et paradoxalement la préfecture me reproche de ne pas être intégré".

Flore Tercéro avocate à Toulouse et membre de la commission droit des étrangers au SAF de Toulouse, le Syndicat des Avocats de France, répond à Armen.

La situation d'Armen, un étranger intégré qui ne parvient pas à régulariser sa situation, est-elle courante ?

Oui, très courante, nous sommes souvent saisis par des personnes en situation régulière alors qu'ils pourraient bénéficier d'un titre de séjour parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont venus rejoindre leur famille, parce que leurs enfants sont scolarisés. On voit encore ces situations au tribunal administratif. On sait qu'il y a environ 8% des titres de séjour qui sont accordés, c'est un chiffre très bas.

Quand on est étranger en France, à quelles conditions doit-on répondre pour être régularisé ?

Il existe un texte voté à la suite de la suppression de la régularisation automatique à la demande de Nicolas Sarkozy au début des années 2000. Avant il suffisait de prouver qu'on habitait en France depuis dix ans pour être automatiquement régularisé. Désormais, c'est l'admission exceptionnelle au séjour qui prévaut. Il s'agit d'un dispositif pour permettre aux préfets de régulariser au cas-par-cas. Sauf que ce texte est laissé totalement à l'appréciation du préfet, il n'y a pas de critères.

Dans le cas d'Armen, en France depuis 2015, il parle français, il fait du bénévolat, il fait des petits boulots. Pourquoi lui refuse t-on des papiers ?

À mon avis, le seul pouvoir discrétionnaire du préfet est en cause. Le préfet est le roi du département, il régularise qui il veut, il n'a pas d'obligation. Armen est en France depuis sept ans, cela veut dire que si on appliquait la circulaire Valls de 2012, il remplirait au moins une des conditions qui pose à cinq ans de présence sur le territoire nationale. Les autres conditions ce sont la scolarisation des enfants, la possibilité de bénéficier d'un contrat de travail. Les entreprises embauchent des clandestins malgré tout, et parfois même les déclarent à l'Urssaf. Mais, malgré toutes ces conditions théoriques remplies, le préfet encore une fois peut très bien refuser une régularisation.

à lire aussi Ma France 2022 : votre proposition pour redonner le pouvoir au peuple