Ma France 2022 : Yves Duteil souhaite créer un Code de l'enfance

Invité de Ma France, l'émission présentée par Wendy Bouchard entre 13h et 14h sur France Bleu, le chanteur Yves Duteil a partagé la proposition qu'il formule dans le cadre de notre grande consultation citoyenne, Ma France 2022, en partenariat avec la plateforme Make.org.

Le chanteur, toujours très engagé pour la cause des enfants, souhaite élaborer un Code de l'enfance, avec l'ancien juge pour enfants Jean-Pierre Rosenczveig, qui a été président du tribunal pour enfants de Bobigny de 1992 à 2014.

"Il existe des codes de tout, mais pas de code de l'enfance"

"La transmission est l'une des choses les plus importante pour lesquelles on soit là, nous les adultes, mais on a autant à apprendre de nos enfants que l'inverse", a affirmé l'auteur-compositeur interprète. "J'ai été contacté il y a quelques semaines par l'ancien juge pour enfants Jean-Pierre Rosenczveig, qui était juge pour enfants à Bobigny", a-t-il révélé. "Son idée m'a attrapé au vol et j'ai embarqué avec lui. Il existe des codes de tout, code de la route, code de la propriété intellectuelle, code des communes codes électoral.... Mais pas de code de l'enfance", a-t-il déploré.

Congé parental, mesures sociales, médecine, éducation, sport, justice...

"C'est un travail colossal, parce qu'il faut arriver à changer la loi, il faut arriver à synthétiser toutes ces idées extraordinairement complexes qui constituent un ensemble, un puzzle", a expliqué le chanteur. "L'enfance, c'est tout à la fois le congé parental, le côté social, le côté médical, la recherche sur les maladies infantiles, la santé globalement, l'éducation, le sport", a-t-il détaillé. "Il devrait y avoir une entité qui réunisse tous ces aspects dans un seul ministère. On aurait probablement une action plus efficace sur le sujet de l'enfance, y compris sur l'adoption, le congé parental, ou la justice", a-t-il affirmé. "Mais c'est une idée qui nécessite quelqu'un pour structurer ce projet", a-t-il dit.

C'est l'un des domaines dans lequel on peut avancer le plus en matière de politique aujourd'hui" - Yves Duteil

"Jean-Pierre Rosenczveig a commencé à le faire. Moi je suis très enthousiaste à cette idée, et je pense que c'est l'un des domaines dans lequel on peut avancer le plus en matière de politique aujourd'hui", estime le chanteur. Engagé en politique, Yves Duteil a été maire sans étiquette de la commune de Précy-sur-Marne, en Seine-et-Marne, pendant 25 ans, de 1989 à 2014.