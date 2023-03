Ma France : écologie, transmission, vivre ensemble en tête de vos propositions pour rendre votre vie meilleure

Quelles sont vos solutions pour rendre votre vie meilleure ? Après le succès de "Ma France 2022", qui a réuni plus d'un million de participants la saison dernière , France Bleu et Make.org lancent un nouveau cycle de consultation. Jusqu'au 26 mars, vous pouvez proposer vos idées qui rendent votre vie meilleure et voter pour celles qui vous plaisent le plus.

Alors que nos vies sont bousculées par la hausse généralisée du coût de la vie, par les phénomènes climatiques extrêmes ou par le conflit en Ukraine, voici les propositions que vous avez le plus plébiscitées pour améliorer notre vie de tous les jours.

Les dix propositions les plus populaires de la semaine

Il faut réinstaurer la notion de respect entre les gens ;

Il faut apprendre à nos enfants à limiter notre consommation d'eau dès la petite enfance ;

Il faut donner de l’importance aux apprentissages concrets dans les écoles : jardiner, cuisiner, réparer et aussi le bien vivre ensemble ;

Il faut développer l'empathie et le respect envers l'autre par la sensibilisation à l'école (pour limiter le harcèlement) et dans les médias ;

Il faut prendre du temps au contact de la nature, ce qui permet de comprendre qu’il faut aussi la préserver ;

Il faut savoir vivre en communauté, savoir écouter et savoir respecter les autres. On vit dans un monde de dingue où chacun pense à soi ;

Il faut valoriser la sagesse des personnes âgées qui ont l'envie de transmettre aux générations suivantes : leur bon sens fait du bien ;

Il faut que nos actes de consommation fassent sens et encouragent un tissu local de commerce et de service : circuits courts ;

Il faut se reconnecter à la nature au travers d'activités simples qui n'impliquent pas de solutions compliquées ou couteuses ;

Il faut rééquilibrer son temps entre vie personnelle et professionnelle.

Plus de 56.000 participants

Vous êtes déjà 56.210 à avoir voté ou proposé vos solutions pour rendre votre vie meilleure. 1.000 propositions ont déjà été formulées et la consultation totalise 217.663 votes.

Au fil de la consultation, ces propositions pourront nourrir les reportages et émissions sur France Bleu, partout en France. Elles feront l’objet de points d’étape réguliers sur le site internet francebleu.fr .

Aux côtés de Make.org, nous pensons que ce partage inspirant peut permettre d’enrichir le socle commun de notre société, en améliorant le quotidien de chacun. Pour réussir cette transformation positive, la solution, c’est vous !