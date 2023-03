Ma France : parentalité et réinvention du travail en tête de vos propositions pour rendre votre vie meilleure

Quelles sont vos solutions pour rendre votre vie meilleure ? Après le succès de "Ma France 2022", qui a réuni plus d'un million de participants la saison dernière, France Bleu et Make.org lancent un nouveau cycle de consultation. Jusqu'au 26 mars, vous pouvez proposer vos idées qui rendent votre vie meilleure et voter pour celles qui vous plaisent le plus.

Alors que nos vies sont bousculées par la hausse généralisée du coût de la vie, par les phénomènes climatiques extrêmes ou par le conflit en Ukraine, voici les propositions que vous avez le plus plébiscitées pour améliorer notre vie de tous les jours.

Les dix propositions les plus populaires cette semaine

Il faut que les parents deviennent responsables, surveillent leurs enfants sur les réseaux sociaux et ne donnent pas de téléphone trop tôt.

Il faut arrêter de valoriser la pauvreté intellectuelle : tv-réalité, glorification de certains sportifs, créateurs de contenus Insta et Cie.

Il faut réinventer nos façons de travailler, rendre le travail attractif : rythme, rémunération, ambiance, plaisir, reconnaissance…

Il faut acheter et cuisiner des aliments le moins transformés possibles, permettant de contrôler un minimum notre alimentation.

Il faut faire le plus possible du sport ou de la marche régulièrement.

Il faut que chacun prenne ses responsabilités et qu'on commence par se dire bonjour sans distinction aucune.

Il faut arrêter de se vexer pour rien, il vaut mieux réfléchir avant de parler, et se concentrer sur des problèmes importants.

Il faut déconnecter des écrans, s'ouvrir aux gens qui nous entourent, prendre le temps de s'épanouir dans une activité non-digitale et aimer.

Il faut réinstaurer la notion de respect entre les individus, quelle que soit leur condition.

Il faut rendre la vie des autres meilleure dès que possible, dès qu'une occasion se présente, à l'échelle de nos capacités, un sourire...

Plus de 25.000 participants

Vous êtes déjà 26.303 personnes à avoir voté ou proposé vos solutions pour rendre votre vie meilleure. 422 propositions ont déjà été déposées et la consultation totalise 91.524 votes.

Au fil de la consultation, ces propositions pourront nourrir les reportages et émissions sur France Bleu, partout en France. Elles feront l’objet de points d’étape réguliers sur le site internet francebleu.fr .

Aux côtés de Make.org, nous pensons que ce partage inspirant peut permettre d’enrichir le socle commun de notre société, en améliorant le quotidien de chacun. Pour réussir cette transformation positive, la solution, c’est vous !