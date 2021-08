"Ma France 2022" : participez à la grande consultation citoyenne lancée par France Bleu

France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres.

La crise que nous venons de traverser a bouleversé nos quotidiens, transformé nos modes de vie, dessiné les contours d’un nouvel horizon. Convaincue que l’élection présidentielle et les législatives de 2022 nous aideront à définir le monde que nous souhaitons voir émerger demain, France Bleu - associée à France 3 - lance une grande consultation citoyenne intitulée "Ma France 2022".

Proposez et votez

Propulsée par la plateforme citoyenne Make.org, "Ma France 2022" veut contribuer à l’émergence d’un débat d’idées apaisé, avec la volonté de défendre toutes les identités locales, de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions concrètes et durables. Dès septembre et jusqu’à ces élections, via nos plateformes numériques et sur nos antennes, nous vous donnons la parole : partagez vos solutions, faites des propositions et donnez votre avis sur celles des autres.

Ces propositions vous permettront de vous emparer de la campagne électorale, d’en donner le tempo, d’établir votre “Agenda citoyen”. Cet “Agenda citoyen”, rédigé à partir des propositions les plus plébiscitées, nous permettra d’interpeller les candidats en votre nom, et de leur demander de se positionner sur les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions. Vos propositions viendront aussi nourrir nos reportages et émissions partout en France. Elles feront l’objet de points d’étape réguliers sur nos supports numériques.

Aux côtés de Make.org, nous pensons que ce partage inspirant entre citoyens peut permettre de construire le socle d’une société fondée sur une solidarité et une proximité retrouvées. Pour être à la hauteur de ce grand rendez-vous démocratique en 2022, nous avons besoin de vous !

Une synthèse hebdomadaire tout au long de la consultation

Notre consultation est organisée avec la plateforme “Civic Tech” indépendante et non-partisane Make.org. Tout le monde peut participer et être informé des résultats. Une synthèse hebdomadaire sera publiée sur francebleu.fr, tout au long de la consultation.

Si vous vous exprimez au nom d'une organisation, dites-le !

Vous souhaitez vous exprimer au nom d'une organisation (entreprise, association, institution) ? Mettre en avant vos propositions et vos prises de positions ?

Envoyez une demande de création d'un compte organisation à l'adresse "masolution@make.org", en indiquant les éléments suivants :

l'adresse email à laquelle vous souhaitez rattacher ce compte,

le nom de votre organisation,

le nom et prénom du contact en charge du sujet

votre logo,

un court descriptif de votre organisation (450 caractères maximum),

une adresse url renvoyant vers l'un de vos supports web (site ou réseau social)

Une fois, votre compte créé, vous recevrez un email contenant vos identifiants, vous pouvez alors commencer à proposer et voter.