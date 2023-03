Ma France : santé mentale, proximité de la nature en tête de vos propositions pour rendre votre vie meilleure

Quelles sont vos solutions pour rendre votre vie meilleure ? Après le succès de "Ma France 2022", qui a réuni plus d'un million de participants la saison dernière, France Bleu et Make.org lancent un nouveau cycle de consultation. Jusqu'au 26 mars, vous pouvez proposer vos idées qui rendent votre vie meilleure et voter pour celles qui vous plaisent le plus.

Alors que nos vies sont bousculées par la hausse généralisée du coût de la vie, par les phénomènes climatiques extrêmes ou par le conflit en Ukraine, voici les propositions que vous avez le plus plébiscitées pour améliorer notre vie de tous les jours.

Les dix propositions les plus populaires cette semaine :

Il faut donner de l'importance à sa santé mentale : avoir une activité physique, une activité qui nous valorise, exprimer ses émotions...

Il faut apprendre à mieux penser, mieux s'informer, accepter d'avoir tort et de changer d'avis pour s'améliorer et améliorer la société.

Il faut revoir les techniques managériales afin de faire passer l'humain avant le profit.

Il faut se déconnecter du monde virtuel pour retrouver une vie plus proche de la nature et des fondamentaux.

Il faut aller à son propre rythme : s'autoriser à ne pas aller au même rythme que les autres, prendre le temps de la réflexion et de l'action.

Il faut chercher toujours les compromis dans nos relations, préférer toujours la paix au conflit...

Il faut vivre simplement en visant l’essentiel en respectant la nature, et notamment tous les êtres sensibles.

Il faut que nous soyons tous un peu moins individualistes et un peu plus solidaires !

Il faut une vraie politique du bonheur, en finir avec cette course au profit. L'humain avant tout.

Il faut avoir un relationnel solidaire et souriant envers les autres et notamment réagir contre les vélos ou trottinettes sur les trottoirs.

Près de 45.000 participants

Vous êtes déjà 44.992 personnes à avoir voté ou proposé vos solutions pour rendre votre vie meilleure. 649 propositions ont déjà été déposées et la consultation totalise 164.699 votes.

Au fil de la consultation, ces propositions pourront nourrir les reportages et émissions sur France Bleu, partout en France. Elles feront l’objet de points d’étape réguliers sur le site internet francebleu.fr .

Aux côtés de Make.org, nous pensons que ce partage inspirant peut permettre d’enrichir le socle commun de notre société, en améliorant le quotidien de chacun. Pour réussir cette transformation positive, la solution, c’est vous !