Ma France : soin de la nature, sport et tolérance en tête de vos propositions pour rendre votre vie meilleure

France Bleu et Make.org lancent un nouveau cycle de consultations citoyennes. Du 6 février au 26 mars, vos propositions pour rendre votre vie meilleure sont recueillies. Cette semaine, les propositions les plus plébiscitées portent sur l'attention à la nature et à soi et la tolérance et le dialogue.

Quelles sont vos solutions pour rendre votre vie meilleure ? Après le succès de "Ma France 2022", qui a réuni plus d'un million de participants la saison dernière, France Bleu et Make.org lancent un nouveau cycle de consultation. Jusqu'au 26 mars, vous pouvez proposer vos idées qui rendent votre vie meilleure et voter pour celles qui vous plaisent le plus. Alors que nos vies sont bousculées par la hausse généralisée du coût de la vie, par les phénomènes climatiques extrêmes ou par le conflit en Ukraine, voici les propositions que vous avez le plus plébiscitées pour améliorer notre vie de tous les jours. Les dix propositions les plus populaires cette semaine Il faut enseigner dès le plus jeune âge la culture d'un potager sain, le soin aux animaux, le respect de l'autre, du vivant et de soi : Chloé, 36 ans, Dordogne (24)

Il faut que chaque citoyen prenne sa part des efforts à fournir pour limiter l’utilisation de l’eau potable. L’eau c’est la vie : Catherine, 71 ans, Gironde (33)

Il faut réinventer la tolérance et le respect : Isabelle

ll faut que sur les appareils numériques les utilisateur.rices puissent désactiver définitivement les sites qu'ils estiment malsains : Marcel, 61 ans, Creuse (23)

Il faut privilégier sa santé, faire plus d'exercice, manger mieux, dormir suffisamment : Cédric, 42 ans

Il faut pratiquer quotidiennement au moins une activité saine, simple et sans écran au quotidien : lire, marcher, faire du sport, dialoguer : Van, 50 ans, Hauts-de-Seine (92)

Il faut privilégier tout ce qui est positif au quotidien : Marie-Luce, 74 ans, Haute-Garonne (31)

Il faut éviter les relations toxiques : haine, racisme, emprise, etc... Bernard, 86 ans, Lozère (48)

Il faut essayer de comprendre que les différences sont une richesse, une chance. Cesser de tout uniformiser : Nathalie, 50 ans, Meurthe-et-Moselle (54)

Il faut arrêter de jalouser ceux qui réussissent et plutôt les montrer en modèles : Brigitte, 71 ans Plus de 35.000 participants Vous êtes déjà 35.164 personnes à avoir voté ou proposé vos solutions pour rendre votre vie meilleure. 563 propositions ont déjà été déposées et la consultation totalise 127.842 votes. Au fil de la consultation, ces propositions pourront nourrir les reportages et émissions sur France Bleu, partout en France. Elles feront l’objet de points d’étape réguliers sur le site internet francebleu.fr . Aux côtés de Make.org, nous pensons que ce partage inspirant peut permettre d’enrichir le socle commun de notre société, en améliorant le quotidien de chacun. Pour réussir cette transformation positive, la solution, c’est vous ! Ma France : Mieux vivre Après vous avoir interrogés sur les "économies d'énergie", nous avons choisi de nous intéresser à vous, via cette nouvelle consultation citoyenne, lancée avec Make.org . Que faites-vous ou que voudriez-vous faire pour améliorer la qualité de votre quotidien, de votre vie même ? Bien-être, activités physiques, alimentation, activités créatives, voyages, réorientation professionnelle, changement de vie, valeurs familiales, etc. : partagez avec les autres vos bonnes idées, actions et réflexions.