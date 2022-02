"Ma grand-mère est restée 30 heures aux urgences" : comment le covid dérègle l'hôpital à Périgueux

L'hôpital de Périgueux est confronté à un taux d'absentéisme des soignants jamais atteint à cause du variant Omicron. En parallèle, le nombre de passages aux urgences a explosé. Selon la direction, c'est la pire situation qu'ait connu l'hôpital depuis le début de l'épidémie.

C'est un témoignage qui est arrivé à la rédaction de France Bleu Périgord mardi matin. La petite-fille d'une femme de 99 ans est restée pendant 30 heures aux urgences du Centre hospitalier de Périgueux. Elle avait chuté chez elle, avec une plaie ouverte au tibia et une fracture de la cheville : "Elle est restée de dimanche matin à lundi après-midi sur un brancard, dans un couloir des urgences. Ils n'avaient pas à manger, visiblement, hormis des compotes", assure Delphine, sa petite-fille.

Plus de soignants absents, moins de lits

"On peut avoir des délais assez importants pour trouver des lits depuis les urgences", reconnaît Stéphanie Jonas, la directrice de crise du Centre hospitalier. La raison ? "On a un absentéisme extrêmement lourd dans toutes les structures". Lourd, et même record. C'est le "pire" depuis le début de l'épidémie de coronavirus, selon elle. La faute au variante Omicron, qui provoque moins de formes graves, mais davantage de contaminations.

On a un absentéisme parmi les professionnels qui est extrêmement lourd, donc des structures ont du fermer des lits, donc on a du mal à trouver un lit pour un patients depuis l'accueil des urgences

- Stéphanie Jonas, directrice de crise de l'hôpital de Périgueux

Il y a plus de variants en arrêt que lors des précédentes vagues en Dordogne. Et donc, davantage de lits fermés. L'hôpital subit en parallèle une augmentation énorme du nombre de passages aux urgences. 140 passages par jour, avec des pics à 160, contre 115 en moyenne en temps normal. Pour les patients qui doivent être hospitalisés comme la grand-mère de Delphine, ça coince.

Pas de solutions à court terme pour l'hôpital

Elle a finit par trouver une place en gériatrie à l'hôpital de Sarlat, à 70 km de son domicile de Trélissac. La direction assure qu'elle fait tout pour remédier au problème. Elle demande déjà à tous les soignants qui sont volontaires de faire des heures supplémentaires. Elle fait déjà appel aux élèves infirmiers pour donner un coup de main. Et elle essaie de recruter. Mais elle ne trouve pas forcément de candidats, même pour des intérims.