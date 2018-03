Rennes, France

Edita Rebours a eu l’idée de cette trousse premières règles en discutant avec sa fille de 13 ans. "Elle était en pleine période prémenstruelle. Elle m’a dit: Maman, si ça m’arrive à l’école, comment je fais? Je lui ai répondu: surtout ne t’inquiète pas, on va trouver quelque chose. J’ai cherché en pharmacie, sur internet. Je n’ai pas trouvé.". La maman s’est alors mise à cogiter, seule d’abord, puis en famille. "Un jour à table, je leur ai annoncé que j’allais créer un kit pour les premières règles. Mon mari et mes deux garçons se sont regardés et ont éclaté de rire. Puis, les idées ont fusé. C’est une aventure familiale en fait!". Voilà comment est née Ma Louloute. Une trousse au joli design qui contient des produits hygiéniques et un petit guide pour tout comprendre sur le cycle menstruel. La trousse se décline en cinq exemplaires, bientôt sept, avec des couleurs et des personnages de louloutes différents. "Je voulais créer un produit que les filles puissent se dire: j'ai quelque chose de beau pour quelque chose d'important qui va m'arriver."

Des trousses au joli design - Ma Louloute

Edita Rebours détaille le contenu de la trousse Ma Louloute Copier

Il y a même des grands-mères qui l'achètent pour leurs petites-filles!

Vendu depuis octobre dernier, le kit premières règles a vite séduit. Une communauté de plus de 4600 fans sur Facebook. Et pourtant, il a failli ne pas voir le jour. Créer un produit quand on part de zéro est un parcours du combattant. "J'ai du faire entre trente et quarante prototypes. J'insiste parce que les gens ne se rendent pas compte du travail en amont.", souligne la créatrice. En six mois, 6000 trousses ont été vendues. 10 000 autres ont été recommandées aux fabricants. "Il y a même des grand-mères qui l'achètent pour leurs petites-filles!". D'ici peu, les ventes devraient s'accélérer puisque Ma Louloute sera référencée dans 10 à 14 000 pharmacies en France. L'objectif est aussi de doper les exportations. Déjà 15% du chiffre d'affaires. Le mois prochain, une version du kit sera commercialisée en anglais et en espagnol. Et plus tard en allemand et en italien.

L' affiche Ma Louloute sera visible dans les pharmacies © Radio France - Brigitte Hug

Edita Rebours ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Elle travaille sur un nouveau kit pour les premiers rapports sexuels. Et là, les loulous seront aussi concernés!