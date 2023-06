"Ma mission est accomplie" : Pascal a parcouru 5.000 km à vélo pour alerter sur le cancer des testicules

Nous l'avions rencontré début mai , juste avant son départ. Pascal Michot s'était donné pour mission de sensibiliser le plus de Français possible au cancer des testicules. Encore méconnu aujourd'hui, ce cancer qui touche moins de 2% des hommes reste un tabou. "Quand on parle de testicules à des jeunes, ça les fait toujours sourire. Mais les sourires s'effacent quand je raconte l'histoire de mon fils." En 2020, Anthony meurt à 19 ans des suites de ce cancer. "Je veux que ça n'arrive plus à personne."

Pendant plus d'un mois, Pascal Michot a parcouru 5.000 km à vélo, sans assistance. Son voyage l'a emmené des Pyrénées-Orientales à l'Auvergne, de l'Alsace à la Bretagne, de La Rochelle au Pays Basque, pour rentrer à Alenya ce mercredi en fin de journée.

"Une aventure humaine formidable"

Au cours de son périple, Pascal Michot rencontre de nombreuses personnes. Certaines l'hébergent. "Je me suis vraiment rendu compte que peu de gens connaissaient le cancer des testicules. Ou alors, ils le connaissent très mal et personne ne sait comment il se décèle." Ce cancer se dépiste tout simplement par palpation. On peut donc le faire seul ou avec un médecin.

Le Catalan gardera un beau souvenir de son tour de France. "Ça a été une aventure humaine formidable." Une cagnotte en ligne lui permettra de poursuivre ses opérations de sensibilisation dans des établissements scolaires ou dans des hôpitaux.

