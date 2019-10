"Ma nuit" va voir le jour toute l'année à Anglet

Anglet, France

Il militait depuis des années pour l'ouverture annuelle de "Ma nuit" d'Anglet. Christian Murat vient d'obtenir gain de cause : le centre de mise à l'abri restera ouvert toute l'année à compter du 1er décembre prochain. Pas de précisions en revanche pour l'instant, sur le financement de cette ouverture 365 nuits par an.

Christian Murat retient "Ma Nuit"

"Ma Nuit" est un centre de mise à l'abri, situé rue du Lazaret à Anglet, ouvert depuis 2006. Il dispose de 28 places dont six spécifiques pour les femmes. "Depuis 13 ans, ce bâtiment était ouvert quatre mois (de décembre à mars) et fermé le reste de l'année. Un scandale !" s'insurgeait Christian Murat, impliqué depuis 25 ans dans la lutte contre la précarité au Pays Basque. Il avait déjà lancé un cri d'alarme cet été et même une pétition qui a recueilli plus de 1 400 signatures.

"Ma nuit" à Anglet n'était ouvert jusque là que de décembre à mars - Christian Murat

Réunis ce jeudi 3 octobre, les représentants de la préfecture et des villes de Bayonne, Anglet et Boucau ont validé l'ouverture annuelle de "Ma nuit". A compter du 1er décembre, la maison accueillera les plus démunis tous les jours de 19 heures à 9 heures du matin.

C'est une avancée gigantesque ! - Christian Murat

Mais ce n'est qu'une demie victoire pour le militant associatif qui regrette que "Ma nuit" ferme en journée : "ce n'est pas un centre d'hébergement d'urgence ouvert 24h/24, avec un accompagnement social". Il existe ce genre de centre depuis 2012 à Biarritz, "la Maison de Gilles", qui dispose de 35 places. Mais il est saturé avec près de deux ans d'attente.

Un dispositif d'hébergement insuffisant

Christian Murat estime qu'il n'y a pas assez de places d'hébergement d'urgence au Pays Basque. "Je constate qu'en Béarn, il y a deux fois plus de places alors qu'ils ont deux fois moins de demandes que sur la côte basque !" s'étonne le militant.

Christian Murat était l'invité de France Bleu Pays Basque ce vendredi 3 octobre 2019 Copier

Même s'il aurait voulu plus, Christian Murat organisera tout de même un moment festif et convivial pour fêter l'ouverture annuelle de "Ma Nuit" le mercredi 16 octobre à partir de 18h30 devant la maison, rue du Lazaret à Anglet.