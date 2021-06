"Ma solution" : le top 15 des idées les plus plébiscitées

France Bleu a lancé le 7 janvier un espace d'expression avec la plateforme Make.org, vous permettant de partager et de voter pour les initiatives locales qui améliorent votre quotidien. Plus de 1.800 propositions ont été faites. Voici les initiatives qui ont recueilli le plus de votes.

France Bleu a lancé le 7 janvier une consultation citoyenne, "Ma solution", afin de mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre vie quotidienne, et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec Make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous avons donné la parole et nous vous avons permis de voter pour les propositions que vous souhaitiez valoriser.

Vous êtes plus de 17.400, dans toute la France, à avoir partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres. Solidarités, vivre ensemble, environnement, économie, consommation... : 1.814 idées ont été déposées, suscitant 117.636 votes. Il est à la fois question de soutenir des actions déjà mises en place (associations, collectifs locaux) mais également d’en initier de nouvelles avec l’aide de l’ensemble des acteurs : citoyens, collectivités locales et entreprises.

15 idées plébiscitées et 5 controversées

Plusieurs thèmes ont suscité à la fois du consensus et de la controverse. La question des déchets devient clivante dès lors que la solution proposée est considérée comme trop chronophage ou implique potentiellement une réduction du pouvoir d'achat. De même, si les participants s'accordent pour favoriser les mobilités douces, ils se divisent lorsqu'il s'agit de contraindre fortement l'usage de la voiture individuelle ou de valoriser les véhicules électriques. Le maintien des gestes barrières et la généralisation du numérique font également débat.

--- - Make.org

Vivre ensemble et solidarités

22% des propositions de la consultation évoquent le vivre ensemble et les solidarités. On y trouve à la fois des propositions sur l’aide à apporter aux personnes âgées, aux populations les plus précaires, aux territoires isolés, mais aussi des propositions sur le retour du lien social à travers des initiatives telles que les jardins partagés. Enfin, plusieurs participants manifestent l’importance de participer à la vie politique et associative locale.

Déchets et recyclage

Les déchets et le recyclage représentent 20% de l’ensemble des propositions. Il est avant tout question de limiter les emballages et le plastique, mais également de développer les solutions de tri, de compost, de recyclage, de réparations, ou encore la vente de seconde main. De nombreuses propositions en appellent aussi à limiter les dépôts sauvages.

Urbanisme

L’urbanisme (15% des propositions) est le troisième sujet de la consultation. Il rassemble des propositions sur la végétalisation (création d’espaces verts, plantation d’arbres...) ; sur l’aménagement d’infrastructures et de mobilier urbain ; et sur la rénovation urbaine, à la fois pour encadrer l’étalement des villes mais aussi pour limiter l’impact environnemental des logements.

Climat et biodiversité

14% des propositions traitent de la question climatique et des enjeux liés à la biodiversité : retour de la nature en ville, protection des espaces naturels, ou encore encadrement de pratiques polluantes (transports, pesticides...)

Économie et emploi

La thématique "économie et emploi" (13%) regroupe des propositions invitant les entreprises à des pratiques plus vertueuses comme la mise en place de circuits courts, la réduction de leurs déchets ou leur politique salariale

--- - Make.org

La sécurité, sujet peu abordé

Sur 1.522 propositions validées, seules 21 - soit 1,4% - portent sur des questions liées à la sécurité (au sens large du terme) et aucune n’est véritablement plébiscitée.

Seules trois propositions tendent légèrement vers le consensus. Un participant propose par exemple d’augmenter le nombre de "patrouilles de police nationale ou municipale là où il y a malheureusement de plus en plus de trafic et d’insécurité" (72% de votes favorables). Une autre suggère de mettre "des contrôleurs réguliers dans les transports en commun pour éviter les agressions et incivilités" (69% de votes favorables). Toutefois, le nombre de votes assez faible sur ces propositions nous invite à lire ces niveaux d’adhésion avec prudence.

À l’inverse, certaines solutions "sécuritaires" semblent diviser les participants. "Mettre plus de caméras pour lutter contre les incivilités au quotidien" ou multiplier "les groupements de voisins vigilants pour qu’ils puissent alerter les autorités rapidement" suscitent la controverse, tandis que la création d’une "milice de volontaires [par deux] pour sillonner les quartiers avant le couvre-feu, sur plusieurs rues" est fortement rejetée avec 66% de votes contre. Pour le reste, les propositions rattachées au thème de la sécurité portent sur la sensibilisation des policiers à la question du handicap, sur l’assignation de "jeunes signalés par la police" à des travaux d’intérêt général, ou encore sur la verbalisation d’incivilités comme "les crachats" ou les jets de "chewing-gum, papiers, mégots" dans les rues.