"Ma solution" : participez à la grande consultation citoyenne lancée par France Bleu

France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres.

Nos quotidiens connaissent des bouleversements inédits. Nos modes de vie se transforment. Nos aspirations changent. Face à ces évolutions, France Bleu est convaincue que les citoyens peuvent agir pour améliorer leur cadre de vie, et ainsi rester maîtres de leur destin. Animée par la volonté de défendre toutes les identités locales, de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions concrètes et durables, France Bleu lance donc une grande consultation citoyenne en 2021, intitulée "Ma solution".

Proposez et votez

En partenariat avec la plateforme citoyenne "Make.org", "Ma solution" veut mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre notre vie quotidienne, et nous vous aider à en imaginer de nouvelles. A partir du 7 janvier, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous donnons la parole : partagez votre expérience, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres.

Au fil de la consultation, ces propositions pourront nourrir nourriront les reportages et émissions de France Bleu, partout en France. Elles feront l’objet de points d’étape réguliers sur notre site internet. En votre nom, elles permettront à France Bleu de faire connaître aux décideurs concernés, près de chez vous (élus, chefs d’entreprise, associations, institutions…) les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur, près de chez vous. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer vos idées en actions.

Aux côtés de make.org, nous pensons que c’est ce partage inspirant entre les territoires qui peut permettre d’enrichir le socle commun de notre société, en améliorant le quotidien de chacun. Pour réussir cette transformation positive, la solution, c’est vous !

Une synthèse hebdomadaire tout au long de la consultation

Notre consultation est organisée avec la plateforme “Civic Tech” indépendante et non-partisane Make.org. Tout le monde peut participer et être informé des résultats. Une synthèse hebdomadaire sera publiée sur francebleu.fr, tout au long de la consultation.