"Ma solution" : vos propositions sur le fonctionnement de notre démocratie et nos institutions

France Bleu a lancé le 7 janvier un espace d'expression avec la plateforme Make.org, vous permettant de partager et de voter pour les initiatives locales qui améliorent votre quotidien. Plus de 1.800 propositions ont été faites. Voici celles concernant notre fonctionnement démocratique.

Vous êtes plus de 17.400, dans toute la France, à avoir partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres. Solidarités, vivre ensemble, environnement, économie, consommation... : 1.814 idées ont été déposées, suscitant 117.636 votes. Il est à la fois question de soutenir des actions déjà mises en place (associations, collectifs locaux) mais également d’en initier de nouvelles avec l’aide de l’ensemble des acteurs : citoyens, collectivités locales et entreprises.

Voici vos propositions sur le fonctionnement de notre démocratie et nos institutions.

Faire évoluer notre fonctionnement démocratique et administratif

Cette idée rassemble 26 propositions consensuelles.

Renforcer les obligations environnementales des collectivités territoriales.

Accentuer le caractère participatif des politiques publiques : en sollicitant plus régulièrement les habitants, en développant de nouveaux outils.

Moderniser nos institutions : simplification administrative ; rajeunir les représentants parlementaires.