"Ma solution" : vos propositions sur le thème de l'aménagement du territoire

France Bleu a lancé le 7 janvier un espace d'expression avec la plateforme Make.org, vous permettant de partager et de voter pour les initiatives locales qui améliorent votre quotidien. Plus de 1.800 propositions ont été faites, dont 15% sur l'urbanisme.

France Bleu a lancé le 7 janvier une consultation citoyenne, "Ma solution", afin de mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre vie quotidienne, et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec Make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous avons donné la parole et nous vous avons permis de voter pour les propositions que vous souhaitiez valoriser.

Vous êtes plus de 17.400, dans toute la France, à avoir partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres. Solidarités, vivre ensemble, environnement, économie, consommation... : 1.814 idées ont été déposées, suscitant 117.636 votes. Il est à la fois question de soutenir des actions déjà mises en place (associations, collectifs locaux) mais également d’en initier de nouvelles avec l’aide de l’ensemble des acteurs : citoyens, collectivités locales et entreprises.

Voici vos propositions sur le thème de l'aménagement du territoire.

Végétaliser les villes et reboiser les territoires

Cette idée rassemble 53 propositions consensuelles. Globalement, les participants sont d'accord pour :

Végétaliser les villes et limiter la bétonisation afin de rafraîchir les zones urbaines en été, de faire revenir la biodiversité, ou encore de sensibiliser les habitants sur la nature et ses mécanismes.

Améliorer la gestion des forêts sur le territoire : reboiser les terrains vagues en ville, cesser les coupes rases et laisser les bois morts en forêt afin de protéger les écosystèmes.

Mieux encadrer l'urbanisation

Cette idée rassemble 18 propositions consensuelles. Globalement, les participants sont d'accord pour :

Arrêter d’étendre les villes ou les zones industrielles au dépens des terres agricoles. Rénover et valoriser l’habitat existant afin de limiter la construction de neuf et l’étalement urbain.

Développer des méthodes de construction et d’habitat neutres pour l’environnement.