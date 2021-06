"Ma solution" : vos propositions sur le thème des mobilités

France Bleu a lancé le 7 janvier un espace d'expression avec la plateforme Make.org, vous permettant de partager et de voter pour les initiatives locales qui améliorent votre quotidien. Plus de 1.800 propositions ont été faites. Voici celles sur le thème des mobilités.

France Bleu a lancé le 7 janvier une consultation citoyenne, "Ma solution", afin de mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre vie quotidienne, et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec Make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous avons donné la parole et nous vous avons permis de voter pour les propositions que vous souhaitiez valoriser.

Vous êtes plus de 17.400, dans toute la France, à avoir partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres. Solidarités, vivre ensemble, environnement, économie, consommation... : 1.814 idées ont été déposées, suscitant 117.636 votes. Il est à la fois question de soutenir des actions déjà mises en place (associations, collectifs locaux) mais également d’en initier de nouvelles avec l’aide de l’ensemble des acteurs : citoyens, collectivités locales et entreprises.

Voici vos propositions sur le thème des mobilités.

Développer les transports en commun et les mobilités douces

Cette idée rassemble 76 propositions consensuelles. Globalement, les participants sont d'accord pour :

Favoriser toutes les alternatives à la voiture individuelle : transports en commun, vélo, marche...

Développer des aménagements facilitant l’utilisation des mobilités douces comme des voies vertes ou des pistes cyclables.

Diffuser la pratique du ferroutage en s’inspirant par exemple d’Eurotunnel (aujourd’hui Getlink).

Mettre en place des aides financières pour l’achat de vélos comme cela se fait par exemple à Montlouis-sur-Loire.

--- - Make.org

Restreindre l’utilisation de la voiture individuelle

Globalement, les participants sont divisés sur :

La diminution de nos trajets en voiture, notamment pour marcher davantage.

La destruction de certaines voies routières.

La limitation de la vitesse en ville à 30 km/h avec des radars pour contrôler.

Le contrôle des véhicules trop bruyants avec des capteurs sonores.

--- - Make.org

Promouvoir les véhicules électriques

Globalement, les participants sont divisés sur :

Des subventions pour financer l’achat de véhicules électriques pour les particuliers.

La multiplication des véhicules électriques sur le territoire, notamment pour la fonction publique.

Les propositions qui sont contre les véhicules électriques.