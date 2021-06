"Ma Solution" : vos propositions sur les thèmes sociaux, culturels, de la santé et de l'éducation

France Bleu a lancé le 7 janvier un espace d'expression avec la plateforme Make.org, vous permettant de partager et de voter pour les initiatives locales qui améliorent votre quotidien. Plus de 1.850 idées ont été lancées. Voici vos propositions sur les thèmes sociaux, culturels et la santé.

France Bleu a lancé le 7 janvier une consultation citoyenne, "Ma solution", afin de mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à votre vie quotidienne, et vous aider à en imaginer de nouvelles. En partenariat avec Make.org, via notre plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, nous vous avons donné la parole et nous vous avons permis de voter pour les propositions que vous souhaitiez valoriser.

Vous êtes "Près de 18.000", dans toute la France, à avoir partagé votre expérience, fait vos propositions et donné votre avis sur les propositions des autres. Voici vos propositions sur les thèmes sociaux, culturels, de la santé et de l'éducation.

Valoriser les initiatives solidaires

Cette idée rassemble 43 propositions consensuelles. Globalement, les participants sont d'accord pour :

Mettre en place des actions de redistribution pour les plus précaires : invendus de fruits et légumes, restaurants, récolte perdues d’arbres fruitiers...

Confier les invendus à des ateliers de réinsertion afin de transformer les produits et de favoriser l’emploi de personnes en difficulté.

Développer les épiceries solidaires et collaboratives comme Agoraé pour les étudiants.

Utiliser la fiscalité pour inciter les citoyens à la solidarité.

Vos propositions sur le thème des initiatives solidaires. - Make.org

Améliorer la vie quotidienne des personnes âgées

Cette idée rassemble 41 propositions consensuelles. Globalement, les participants sont d'accord pour :

Multiplier les services destinés aux personnes âgées : camions de livraisons de courses, aide aux démarches administratives, informatique…

Mettre en place des solutions intergénérationnelles : parrainage, logements partagés.

Améliorer les conditions de vie dans les EHPAD et les lieux de vie médicalisés, notamment en augmentant et revalorisant le personnel.

Vos propositions pour améliorer le vie des personnes âgées. - Make.org

Rendre l'éducation plus civique et professionnalisante

Cette idée rassemble 40 propositions consensuelles. Globalement, les participants sont d'accord pour :

Ajouter certains cours pratiques au programme scolaire : alimentation, cuisine, bricolage, rapports humains, secourisme...

Mieux préparer les élèves à la vie professionnelle en ajoutant des cours sur les contrats de travail ou les déclarations d’impôts.

Certaines mesures plus singulières, comme l’augmentation du nombre d’ éducateurs de rue ou la réduction du nombre d’élèves par classe.

Vos propositions pour l'éducation. - Make.org

Renforcer l’offre de soins et la santé des citoyens

Cette idée rassemble 31 propositions consensuelles. Globalement, les participants sont d'accord pour :

Mettre fin aux déserts médicaux sur le territoire : recréer des pôles de santé dans les petites villes ou mettre en place des infrastructures de santé itinérantes pour les espaces isolés.

Revaloriser les métiers de l’accompagnement à domicile.

Arrêter les pratiques nocives pour la santé comme l’utilisation de certains matériaux et additifs dangereux.

Vos propositions pour renforcer l’offre de soins et la santé des citoyens. - Make.org

Maintenir, voire accentuer les gestes barrière

Cette idée rassemble des propositions controversées. Globalement, les participants se divisent sur :

L’extension du port du masque et des gestes barrières : sur les chantiers, dans les foyers, pour les animations de quartier.

La mise en place d’un passeport covid pour se rendre au restaurant et confier sa mise en place au privé.

L’extension de la vaccination pour toute personne qui se rend à l'hôpital lorsque cela est possible.

Vos propositions pour maintenir, voire accentuer les gestes barrière - Make.org

Dynamiser l’offre culturelle et la rendre plus inclusive

Cette idée rassemble 16 propositions consensuelles. Globalement, les participants sont d'accord pour :

Améliorer l’accès à la culture des personnes en situation de handicap.

Augmenter la visibilité des artistes en situation de handicap.

Multiplier les lieux et évènements culturels, particulièrement en milieu rural : concerts ; tiers lieux...

Vos propositions pour dynamiser l’offre culturelle et la rendre plus inclusive. - Make.org

Généraliser l’usage du numérique

Cette idée rassemble des propositions controversées. Globalement, les participants se divisent sur :

La numérisation d’un maximum de procédures : administratif ; consultations médicales en vidéo.

La mise en place d’applications numériques dans toutes les communes, par exemple pour organiser le click and collect de leurs commerces.

L’arrêt total de l’utilisation d’internet

Vos propositions pour généraliser l’usage du numérique. - Make.org

► Voir les résultats de notre consultation citoyenne ici.