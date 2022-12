Depuis plus de 3 ans maintenant, Cyril, 40 ans, est sans domicile fixe après la perte d'un emploi et une séparation avec son ex-compagne en octobre 2019. Ses nuits, il les passent dans sa voiture sur le parking de son employeur dans la commune de Theil-de-Bretagne, sans chauffage. Malgré le soutien de ses enfants et de certains habitants, le quadragénaire n'arrive pas à remonter la pente

"Ma voiture c'est ma maison. Je ne vis pas, je survis". La mine grise et le visage marqué par la fatigue, Cyril tente coute que coute de survire face au froid et les températures très basses de ce début décembre. C'est son troisième hiver dans son monospace où le chauffage ne fonctionne plus.

"Ma voiture c'est ma maison" : le quotidien extrême de Cyril, sans domicile depuis 3 ans © Radio France - Valentin Plat

"Je dors avec mon gros manteau et une couverture", explique le quadragénaire en baissant la tête et les yeux. "Je me mets au niveau du siège conducteur et j'essaie de dormir au minimum trois à quatre heures".

"La descente aux enfers"

Après la séparation avec son ex-femme et la fin de son contrat de travail en octobre 2019, tout s'écroule pour Cyril. Il tente de se reconstruire mais les dettes sont trop importantes. "Ça été très rapide", se remémore-t-il. "Pole Emploi n'a pas pu me payer pendant 4 mois, du coup impossible de payer le loyer et j'ai été exclu de mon domicile".

Rapidement, il sombre dans la drogue et l'alcool, se fera soigner à l'hôpital Guillaume Régnier à Rennes. Par honte, il n'ose pas en parler à sa famille. À sa sortie de désintoxication, il décide de revenir à Theil-de-Bretagne, proche de ses 2 enfants "mon seul moteur", comme il aime le dire, les larmes aux yeux.

"Ce sont mes enfants qui me permettent de tenir le coup", sourit un instant Cyril. "C'est grâce à eux que je me bats, que je suis encore debout à l'heure actuelle". Depuis plusieurs mois, il travaille pour une entreprise dans le bâtiment. Il a la possibilité de prendre des douches chez son employeur, dans l'espoir un jour, d'accueillir ses deux enfants dignement dans "un T2 chauffé et aménagé".

"Je me suis fait avoir par le système"

Plusieurs rendez-vous ont été organisé avec la mairie de Theil-de-Bretagne, mais "rien de concret", selon l'intéressé. "Je trouve que c'est inadmissible que lorsque l'on se retrouve en difficulté, personne n'est présent pour nous aider". Une situation difficile à vivre surtout que depuis quelque temps, sa voiture ne démarre quasiment plus (plus de 350 000 km au compteur).

Depuis quelques semaines, certains habitants du Theil-de-Bretagne passent pour lui donner de la nourriture et de quoi s'alimenter correctement. "Un commerce" lui permet de bénéficier d'un petit déjeuner chaque jour gratuitement. "Je ne demande pas beaucoup, juste un toit pour accueillir mes enfants dignement", s'indigne Cyril en remontant dans sa voiture.