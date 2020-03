"Ma voiture fracturée, mon matériel médical et mes masques dérobés" : une infirmière de Floirac témoigne

Il était 6 heures du matin, jeudi dernier quand Amandine Delpech s'est garée devant une maison de retraite de Lormont. Comme tous les jours elle se rendait au chevet d'un patient. Un quart d'heure plus tard elle a retrouvé son véhicule fracturé.

Ils m'ont pris les gants, les masques, mon tensiomètre, thermomètre ... tout le matériel médical

- Amandine Delpech

Sur le coup l'infirmière a paniqué mais aujourd'hui elle est surtout en colère contre ces incivilités. Elle est également surprise par l'attitude des policiers qui ont mis longtemps à prendre en compte sa plainte : "une patrouille est passée à côté de moi, ils ne se sont même pas arrêtés".

Amandine Delpech a du louer une voiture pour reprendre sa tournée. Ses collègues lui ont également prêté du matériel. Aujourd'hui les professionnels de santé se font discrets. "On cache les signes distinctifs sur nos voitures et on se trimbale avec notre matériel dans des sacs à dos ou des sacs de courses. On a peur de se balader avec nos masques dans la rue, parce qu'on en a en très faible quantité."