"Ma voix compte" : comment s'en sortir avec un pouvoir d'achat en berne ?

Poitiers, France

Après les impôts et les services publics, France Bleu Poitou ouvre le débat cette semaine sur la question du pouvoir d'achat. Qu'il soit en berne selon une enquête récente de l'UFC Que Choisir, ou bien en hausse selon l'Insee, le pouvoir d'achat reste le principal sujet de préoccupation des Gilets jaunes et des citoyens en général.

C'est pas bon, aujourd'hui on nous pompe mais y'a rien qui rentre, on travaille pour survivre, faut dire que le peuple est pas content, on en a marre, il faut redonner du pouvoir d'achat, passer Noël avec les enfants c'était ric-rac, aujourd'hui je suis 100% Gilet jaune et si faut aller au combat, j'irai jusqu'au bout !

Son combat, Stéphane compte le mener sans violence mais avec détermination. Patron du bar-tabac L'hexagone à Voulon (Vienne), il vient de prendre une semaine de vacances, la première depuis 2012...

Jusqu'au 15 mars, les auditeurs sont invités à s'exprimer dans le cadre du Grand débat national. Avec "Ma voix compte", chacun peut apporter sa proposition autour d'une thématique.

Et chaque vendredi, de 8h10 à 8h30, deux invités seront en studio pour débattre de la thématique de la semaine.

