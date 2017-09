Macron Ankou ar brezhoneg

"Die in" Aïta dirak burev Richard Ferrand e Kastelin dec'h .

Un "Die in" , evit difenn ar brezhoneg , dirak burev an depute Richard Ferrant ....Dec'h vintin oa e Kastelin ...Bodet oa eno un pemzek den bennak ....Galvet oant gant an emzav Aïta a zifenn plas ar brezhoneg er vuhez foran ...Prezidant strollad an deputeed " la république en marche " eo depute pastell vro Karaez Kastelin ....

Ne ziskouezh ket bezañ gwall jalet gant da zont ar brezhoneg a zispleg Ives Mari , mouezh aotraet Aïta....