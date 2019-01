"Macron aurait mieux fait de nous écouter, nous aurions fait des économies et gagné du temps" Kléber Mesquida

Le président du Conseil Départemental de l’Hérault présentait ce mercredi ses vœux à la presse dans le Biterrois. L’occasion, pour Kléber Mesquida, de revenir sur la vitesse à 80 km/heure. Le président de la République, Emmanuel Macron s'est dit ouvert à des aménagements sur la limitation à 80km/h sur les routes secondaires. "Il faut ensemble que l'on trouve une manière plus intelligente de [la] mettre en œuvre. Il n'y a pas de dogme", a déclaré le président, en appelant les maires à "faire des propositions" sur ce dossier qui "fait partie du débat".

Avant la mise en oeuvre de cette nouvelle limitation l’été dernier, Kléber Mesquida jugeait cette mesure totalement inadaptée.

"Lorsque le Premier ministre a décidé d'imposer les 80 km/heure, j'avais dit que c'était absurde, parce que chaque département a la responsabilité de voir les sections dangereuses où il faut abaisser la vitesse à 80 km/h et d'autres où on peut la laisser à 90 km/heure".

"Là, je vois qu'aujourd'hui Emmanuel Macron donne raison à ceux qui sont des praticiens de terrain et pas des théoriciens". Le Conseil départemental de l’Hérault gère 4.500 kilomètres de routes départementales. 150.000 euros ont été investis pour changer tous les panneaux.

"Si la route est trop sinueuse et dangereuse par endroits, on prendra la décision d'abaisser la vitesse, plutôt que de repasser au 90 km/h" rajoute le président Kléber Mesquida.

Le Conseil départemental de l'Hérault a repéré des secteurs ou la vitesse à 80 km/h s'impose. Voir l'abaisser à 70 km/h quand les conditions géométriques des routes sont trop sinueuses.

"Encore une fois, quand on s'adresse à des responsables opérationnels qui sont sur un territoire et qui connaissent leur territoire, et les problématiques, il y aurait une meilleure synthèse nationale à minima, si les conseils départementaux avaient été concertés. Quand j'en discute avec mes collègues présidents, ils sont tous unanimes. Certains m'ont dit, c'est une grosse C....... bêtise", rajoute le président.